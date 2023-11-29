快来打卡！“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”开幕

1月31日，“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”走进洛阳，该展由中国文物报社联合洛阳民俗博物馆等60多家文博机构共同策划，在新春佳节来临之际为广大洛阳市民送上祝福。

1月31日，“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”走进洛阳，该展由中国文物报社联合洛阳民俗博物馆等60多家文博机构共同策划，在新春佳节来临之际为广大洛阳市民送上祝福。

龙自古就是中华民族的象征。作为传说中虚构的神兽，龙可上天入水、兴云降雨，被赋予神秘、刚健、智慧、尊贵的特征，成为大家心中吉祥、神圣的化身。

“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”甄选数百件以龙为主题的文物，以图片、实物形式展出，通过三个单元带领大家了解龙文化悠久的发展历程。

展览第一单元为“来龙去脉——龙形象的诞生与演变”。在这里，大家可以看到从新石器时代到明清时期形态各异的龙形象，了解龙文化在漫长的历史长河中如何不断地丰富与完善。直至两宋，龙形象逐渐定型，同时被人们赋予了更为丰富的文化内涵。

第二单元为“龙腾四海——历史文化中的龙”，集中展示玉器、礼器、兵器、生活用具、服饰、建筑、绘画等领域包含龙形象的文物。中国人尊龙为万物之长，视其为沟通天地的神灵，人们通过在器物上雕刻或绘制龙形、在建筑上装饰龙的形象等做法，表达希望得到上天庇佑的渴望。

第三单元为“龙的传人——民俗文化中的龙”，现场展示有与龙有关的传说信仰、节庆习俗、工艺美术等内容。在数千年的文明历程中，对于龙的崇拜与农耕社会的发展相辅相成，龙文化已渗透到中华民族文化、习俗的方方面面。

展览中，洛阳民俗博物馆特别甄选展出了数十件以龙为题材的文物。其中，既有绣龙凤刺绣的腰包、钱包、幄头、马面裙，还有清代浮雕龙纹的“状元及第”牌匾、龙纹饰描金储物箱等。

该展览位于洛阳契约文书博物馆(洛阳民俗博物馆东侧)负一楼，将持续至5月5日。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 通讯员 席晓丹 文/图）