外出旅游，这些酒店消防知识请您查收

不少洛阳市民计划趁着宝贵的春节假期，带着亲朋好友外出旅游。地方远了，就免不了住酒店。住酒店，舒适舒心当然重要，但安全更重要。洛阳市消防人员提醒市民，春节假期酒店人员密集，火灾风险较高，消防安全不可不重视。

不少洛阳市民计划趁着宝贵的春节假期，带着亲朋好友外出旅游。地方远了，就免不了住酒店。住酒店，舒适舒心当然重要，但安全更重要。洛阳市消防人员提醒市民，春节假期酒店人员密集，火灾风险较高，消防安全不可不重视。

记住安全出口最重要

30日下午，记者跟随洛阳市涧西区消防救援大队副大队长翟绍明来到洛阳市涧西区联盟路一家酒店进行消防安全检查。

“旅客入住后，最重要的是及时查看酒店安全出口。”翟绍朋说，多数人无此习惯，但实际上，及时查看安全出口是很有必要的。遇到酒店内部结构比较复杂的情况，如果能够记住距离自己房间最近的安全出口的位置，那么一旦发生火情就能极大增加生存的机会。

除了记住位置，也要试一试安全出口的常闭式防火门是否可以正常打开。依照规定，疏散通道的门是开向逃生疏散方向的，因此只要朝外用力就可以推开。如果门是锁上的，可以要求酒店工作人员将门打开。如果打不开，则可以拨打110或者火灾隐患举报投诉电话96119及时举报。

此外，有一些找到安全出口的辅助方式。首先，可以观看贴在客房门背后的消防安全示意图，上面会清楚标示如何从本房间到达附近的安全出口。其次，还应留意走廊等处安置的画着绿色奔跑小人的指示牌。火灾发生时，指示牌可以指引您到达安全出口。

“总之，发生危险时，第一时间知道该往哪儿跑是最重要的。”翟绍朋说。

千万不要卧床吸烟

翟绍朋表示，旅客应当避免可能引发火灾的危险行为，尤其不要卧床吸烟。

“卧床吸烟极易导致小火亡人事故。”翟绍朋说，许多火灾案例正是当事人酒后卧床吸烟所导致。燃烧的烟头一旦掉落，可迅速点燃床单、被子。加之酒后神志不清，很可能无法第一时间扑灭火苗，从而引发大火。

此外，一些旅客在酒店房间吸烟时，可能会将未完全熄灭的烟蒂扔在垃圾桶里或地毯上，导致烟蒂复燃引发火灾。“吸烟后，最好是将烟蒂放入水中浸泡一段时间，确保火源完全熄灭。”翟绍朋说。

记者在酒店房间外的走廊处看到，墙根处摆放了多个装有简易灭火器的红色铁皮箱，一旦起火，旅客和酒店工作人员能够在短时间内用简易灭火器扑灭初级火灾。该酒店各类消防应急、报警设施齐全，一旦发生火灾，能够第一时间发现火情并采取措施。

酒店负责人告诉记者，该酒店每层楼都有专人负责疏散，火灾时会挨个房间敲门，指导旅客自救逃生。如果敲不开，也会用酒店房卡开门，因此遇到火情，旅客不必过于惊慌。

“消防部门定期对各酒店进行消防安全检查、开展消防技能培训和消防安全演练，让工作人员掌握基本的灭火和疏散能力，从而保障旅客的生命财产安全。”翟绍朋说。

发生火灾，可以这样自救

翟绍朋表示，一旦发生火灾，应保持冷静，避免拥挤和推搡，以便顺利逃生。同时，也可以向酒店工作人员求助，听从指挥，迅速逃生。

逃生过程中，为避免吸入有毒气体，可以佩戴酒店房间配备的防毒面具，同时以俯身或者匍匐姿态从安全出口逃生。这是因为发生火灾时，有毒气体会聚集在房间或走廊的上部，以俯身或匍匐姿态逃生可以避免过多吸入。

如果衣物着火，不要盲目乱跑，应就地打滚，或跳入身旁的水中。

如果火势太大，已经跑不出去，可以带上床单、被子、毛巾等，跑到卫生间关好门。打开水龙头，将床单、被子、毛巾等物打湿，用它们堵住门缝。同时拨打119火警电话，报告自己的具体位置和情况。

如果被浓烟烈火围困，千万不要惊慌，更不能盲目跳楼，一定要保持冷静，待在自己的房间，同时用鲜艳的物品如床单等，站在窗口挥动或喊话，吸引消防人员前来救援。到达安全地点后，应及时清洗和检查身体，确保没有受到伤害。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 文/图）