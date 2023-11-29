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洛阳城管：12支应急队伍已做好扫雪铲冰准备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 15:21

　　根据最新天气报告， 1月31日至2月4日洛阳持续阴雨雪天气。洛报融媒记者获悉，为应对此轮雨雪天气，洛阳城管部门积极研判、提早部署、多措并举，全力做好相关防范工作。

　　市环境卫生服务中心负责人表示，各区环卫部门已提前预置12支应急队伍，共计1200余人，提前准备各类除雪设备121台、融雪剂500余吨。降雪后，工作人员将根据先主干道、后次道，先重点路段、后支路段的原则，及时清理道路及桥梁坡段积雪。

　　与此同时，为应对此次降雪过程，城管执法部门已提前采取上门、入户、进社区等多种方式，开展对辖区门前三包单位及社会单位进行宣传告知，督促其做好扫雪铲冰准备，引导市民从身边做起，自觉履行扫雪义务，主动参与门前、便道、街巷、小区等区域扫雪铲冰工作，积极营造人人参与扫雪铲冰的良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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