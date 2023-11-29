洛阳市政集团提前做好除雪保畅应急措施

根据气象预报，1月31日到2月4日洛阳市将出现持续阴雨雪天气。为最大限度减少恶劣天气影响，1月31日，洛阳市政集团及时启动相关应急预案，提前做好23台融雪剂撒布机检修准备工作，并储备融雪剂1450吨，做好融雪除冰准备。

根据气象预报，1月31日到2月4日洛阳市将出现持续阴雨雪天气。为最大限度减少恶劣天气影响，1月31日，洛阳市政集团及时启动相关应急预案，提前做好23台融雪剂撒布机检修准备工作，并储备融雪剂1450吨，做好融雪除冰准备。 根据气象预报，1月31日到2月4日洛阳市将出现持续阴雨雪天气。为最大限度减少恶劣天气影响，1月31日，洛阳市政集团及时启动相关应急预案，提前做好23台融雪剂撒布机检修准备工作，并储备融雪剂1450吨，做好融雪除冰准备。 降雪来临前,为防止低温导致的路面结冰，洛阳市政集团将组织相关作业人员，对市区102座中型以上桥梁及隧道出入口进行巡查并及时处置。降雪后，相关作业人员将采取“融雪和推雪”相结合的方式，保证除雪车推雪铲可覆盖的范围内无积雪，并实时观察桥面状况，及时将融雪剂撒布至车行道范围内，使桥面结冰、积雪达到疏松或消融状态。 根据应急预案，洛阳市政集团200余名作业人员将做到24小时随时待命，并储备23台融雪剂撒布机、1450吨融雪剂、120件人工除雪铲、15台小型多功能扫雪机、15台大型机械携带除雪铲，全力保障群众出行安全。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 侯晓丰 文/图）