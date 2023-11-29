凝聚力量 迸发革新能量！洛阳正大广场举行2024新春年会

1月29日晚，“向新 聚势”2024洛阳正大广场新春年会在创意歌舞节目《舞乐龙吟》中拉开帷幕。

神都龙吟，开辟商业新天地；洛神舞乐，奏响协作新篇章。1月29日晚，“向新 聚势”2024洛阳正大广场新春年会在创意歌舞节目《舞乐龙吟》中拉开帷幕。来自洛阳市洛龙区商务局、西安曲江文商商业运营管理有限公司(简称曲江文商商管)、永城金博大购物广场有限公司(简称永城金博大)的领导嘉宾以及200余名品牌商户代表出席活动，同洛阳正大广场团队汇聚一堂，徜徉新春氛围，同话时代机遇。

日前，洛阳正大广场与曲江文商商管、永城金博大达成战略合作，携手共绘2024年商业蓝图。本次新春年会不仅是三方促进交流、加深友谊的良好契机，更是洛阳商业发展迈向新阶段的亮丽符号。

走访业界群英，汲取智慧经验

2019年，洛阳正大广场正式开业，以提升城市消费品质为己任，在探索多元化经营的道路上勇毅前行。2024年，洛阳正大广场以“横向做大、纵向做精，向新聚势、再起征程”为目标，力争寻求新的发展突破，以满足市场的期望和更多消费者的需求，赋能洛阳实体经济发展“加速跑”。

“破晓之行”说走就走——今年1月，洛阳正大广场团队组织重点商户代表，一同赴往曲江文商商管、永城金博大，分享行业理念，交流运营思路。据悉，曲江文商商管以“用文旅赋能城市活力，文化商业再造城市价值”为使命，不断拓展文商旅“战区”及文化商业“IP”，目前营运管理面积已超过100万平方米；永城金博大作为城市规划的商务商贸区、CBD商务中心区、金融聚集区的“桥头堡”，现在营商户500余个，2023年年度销售额近8亿元，年客流量突破1000万人次。

洛阳正大广场团队表示，通过走访两大商业巨头，不仅能够更加了解行业发展趋势，学习到更先进的经营管理、产品创新以及市场营销经验，还结识了诸多业界精英，为洛阳正大广场商户规模扩大、业态不断丰富创造了更多契机。

重逢年会现场，同心开创新局

三心合一，共创共赢。对于洛阳正大广场而言，曲江文商商管、永城金博大两大“新商业动能”的注入，对于自身拓宽业务边界、优化商业格局具有重要意义。

年会现场，永城金博大董事长、洛阳正大广场CEO杨旭东发表主题演讲，不仅分享了金博大最新经营理念，还对洛阳正大广场的城市定位表示了更多认可。

曲江文商商管董事总经理、洛阳正大广场董事长袁斐进一步表示，达成战略合作将为彼此带来更多的商业机会、更大的创新空间，愿携手一同探索新业态品牌、新运营理念、新消费场景，共创商业新辉煌。

同时，借本次年会契机，洛阳正大广场正式向社会发出招商邀请。相关负责人表示，2024年，洛阳正大广场将站在新的起点，打造招商引资“新引擎”，竭力为入驻商户提供优质服务，帮助商户实现商业价值最大化，合力营造更加繁荣、更具活力的洛阳商业生态圈，赋能正大集团品牌价值增长，促进洛阳消费市场提质扩容，为城市经济发展注入不竭动能。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)