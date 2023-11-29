洛阳地铁2号线牡丹桥站两个出入口预计10月底前完工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁2号线牡丹桥站西北角出入口什么时候完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁2号线牡丹桥站西北角出入口什么时候完工？

市轨道集团回复：经了解，牡丹桥站东北角、西北角出入口正在进行地下暗挖施工。由于该处地层为洛河冲积阶地砂卵石地层，松散而渗透系数大，地下水位高且与洛河水系连通，暗挖工作面位于水位线以下，工程地质上属于较差地层，施工难度极大。目前施工单位正在确保施工安全的前提下连续作业，力争早日完工。受秋冬季节洛河蓄水，水位上涨影响，暗挖施工难度进一步加大，根据目前施工进展，预计2024年10月底前施工完成。

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