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御“风”前行 洛阳激发高质量发展新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 09:12

　　近日，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正加紧组装氢燃料电池发动机。该企业抢抓新能源产业发展风口，开足马力赶制订单产品，力争实现开门红。

　　近年，市委、市政府把发展风口产业作为工作主线，提出要以“四新一装备”为重点，一手抓风口产业引育，一手抓传统产业转型，加快重塑产业格局。在近日召开的县区两会上，围绕抢风口、促转型，各县区从实际出发，紧盯重点领域，着力构筑产业发展新体系，培育创新驱动新引擎。

　　涧西区将积极推进洛铜集团镁基新材料、中电光谷微米光电零部件、氢能电机装备产业园等重点项目，同时做大兽用生物制品及疫苗制造产业，延伸拓展先进农机装备产业链、新型电子元器件产业链。伊滨区将全力推进中州时代新能源生产基地项目建设，加快推进配套新能源产业园建设，发展储能、动力电池循环经济和整车制造等产业，打造千亿级新能源产业集群。紧盯智能制造、数字经济等重点产业，瀍河区今年将谋划实施产业项目58个，总投资110亿元，精准延链补链强链。孟津区将打造绿色石化先进材料产业基地，推进“五链”耦合，优化产业格局，形成新质生产力。

　　增强风口产业发展动能，离不开科技创新。

　　在着力推动科技创新方面，洛龙区计划年内新增市级以上创新平台45个、科技孵化载体1个、国家级重点实验室1家，新增高新技术企业、创新型中小企业各30家，新增规上工业企业20家等。

　　嵩县将依托中原药谷科创园再造全县科技创新体系，建立并用好高新技术企业培育、高成长性企业倍增、“专精特新”企业扶持、小微企业孵化4个机制，加快形成新质生产力。

　　今年，各县区还有针对性地出台政策举措，依托资源禀赋，因地制宜发展壮大城市经济。

　　聚力文商旅深度融合，西工区将尽快实现西工小街四期运营，完成西工地街区民国风改造，推进解放路“4S”街区二期提升，促进3个街区互联互通，一体化打造洛阳西工地文商旅步行街。

　　老城区将实施“汉服融城”行动，举办洛阳市汉服相关评选大赛等活动，围绕古城历史文化片区、隋唐洛阳城中轴线洛河以北片区，打造1个或2个精品民宿集群，加速城市经济业态升级、模式创新。

　　坚持“一城两区、拥河发展”，孟津区将以壮大城市经济为引领，加快完善城区路网，打造超10个夜经济示范街区，引育专业楼宇运营商，建设产城融合、充满活力的现代化城市。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 张昕瑶）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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