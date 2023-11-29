涧西区武汉路社区：年味集市办到居民家门口

28日，在涧西区武汉路街道武汉路社区组织的年味集市上，人头攒动。不但本地人纷至沓来采购年货，不少外地游客也慕名而来。

年味集市

临近春节，买年货是老百姓的大事。

28日，在涧西区武汉路街道武汉路社区组织的年味集市上，人头攒动。不但本地人纷至沓来采购年货，不少外地游客也慕名而来。

“带鱼厚实，便宜了啊！”“新鲜炸货，喷香的大虾！”各家店铺的特色美食香味扑鼻，人们在“烟火气”中感受冬日的美好。“太热闹啦！垛子牛肉、焦炸丸、杂粮饼……孩子们非常喜欢。”上海游客黄女士一家自驾来到洛阳，在附近游玩时被年味集市吸引过来。

抬眼望去，集市上卖福字和对联的摊位一字排开，还有几个“草根主播”正在直播。

组织年味集市不仅是便民举措，更是一次公益尝试。

记者了解到，武汉路社区的年味集市采取了“社区公益基金+便民服务+商业集市”的模式，通过市场化的运作将集市办到家门口，部分商品的销售额将捐赠至社区公益基金，用于开展社区公益活动，在方便市民消费的同时，传播公益理念，提升市民的参与度和互动感。

“这个小兔子很可爱，可以给孩子带一个。”“这个黄色的小爱心，可以挂在包包上”……现场，党员志愿者常瑞忙得不亦乐乎。为参加此次年味集市活动，她拿出了平时不舍得卖掉的“压箱底”作品。

“家门口的集市方便，收益还用到居民身上！”今年82岁的杨连珍谈起社区公益基金的设立，感慨地说，“公益基金跟每名居民都息息相关，有了这样一个助人的平台，社区生活将更美好。”(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张静 王春艳 文/图)