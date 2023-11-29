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开设手工公益课堂免费教授技艺，郝帅“好帅”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 09:12
郝帅正在直播

　　“学做黏土花，感受美好生活，今晚7点直播间再见！”29日上午，在涧西区长春社区邻里中心与“泥”同行工作室内，该工作室负责人、38岁的郝帅刚结束一场黏土花教学直播。近一个月来，她通过“线上带货+线下订单”的方式增收约1万元。

　　玩出灵感，把爱好变成事业

　　在许多人眼中，超轻黏土是哄孩子玩的小玩意儿，但在曾当过美术老师的郝帅看来，可塑性极强的超轻黏土有大用途。

　　精美的牡丹摆件、玫瑰花束、逼真的多肉植物……在与“泥”同行工作室中，黏土作品琳琅满目。“能把喜欢的事做成事业，我很有成就感。”郝帅说。

　　郝帅曾是一名全职宝妈，开始接触超轻黏土是为了哄孩子玩，时间长了，她开始琢磨：可否用这些黏土做出精美的花朵？不久，一朵黏土玫瑰花“诞生”了。

　　随着黏土花越做越多、越做越精，郝帅将制作过程拍成短视频，发在自己的抖音号上，吸引了不少粉丝。有一天，一个粉丝发私信询问“如何购买黏土花”，这让郝帅有了“把爱好变成事业”的念头。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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