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“点亮生活”，是更深层的流量密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:43

　　“这个叔，真有意思！”连日来，伴随洛阳文旅一并出圈的，除了着各式汉服热情迎客的“NPC”，还有一些平凡的普通人，比如在外开厂、老家洛阳的“伞叔”雷鹏琳。“想要一个反光的伞”“想要会下雨的伞”……网友要什么，他就努力做什么，有趣的互动、热忱的回应，使其被网友称为“全网最听劝的老板”，也让他在雨伞大卖的同时，收获了一众年轻粉丝。

　　过去直播带货再卖力，也吸引不来多少人围观，如今自带流量，一上线就引来一波“铁粉”互动；以往月销量只有10万把，如今月销量最高达100万把……雷鹏琳走红，既在于他“把评论区当设计部”，夜以继日画图钻研，将一把把普通雨伞做成五花八门的“奇葩伞”，赢得了网友们的喜爱和追捧，也在于他真心“宠粉”，把很多网友的玩笑话当真了、入心了，靠着一股子热情和执着，把网友一个个脑洞大开的想法变成真真切切的产品，让大家满足了心愿、收获了欢乐，就像一位网友总结的那样：“平淡的日子里，伞叔点亮了我们的生活。”

　　“点亮生活”，生动的表达，不俗的评价。不由想起最近董宇辉直播带货《人民文学》杂志时说的一番话：“文学是能够点亮生活的，有的时候你会觉得生活时间长了，那么的琐碎，那么的平凡，那么的不值一提，文学就好像上面滴的那几滴蜂蜜一样，让我们尝到了甜头。”网友们追捧一个人、一座城市、一件产品，归根结底在于其以温暖、善意、美好的打开方式，让大家的生活变得更加有光、有爱、有意义。同样是卖货，董宇辉之所以获得千万网友特别是“丈母娘”们的拥趸，很大程度正在于他少的是功利、多的是真诚，给人以认知的拓展、情感的共鸣。洛阳汉服体验常年火爆，根本在于它让高矮胖瘦的小姐姐都能找到自信，让年迈的老奶奶焕发光彩，让更多人邂逅更美的自己。

　　追逐流量的时代，我们见识了太多噱头转瞬即逝，也看到太多热点昙花一现。一时热闹或许能引来泼天流量，但“点亮生活”才是更深层的流量密码。流量背后是一个个鲜活的人，大家追寻的不外乎是有趣、有料、有价值，当我们致力于输出更多乐趣、创造更多美好、激发更多认同时，流量终能不引自来。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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