走访慰问困难群众 真情帮扶温暖民心

昨日，市政府办公室组织党员干部到结对帮扶的栾川县北乡村，开展“五联五促”送温暖主题党日活动，看望慰问困难群众，为他们送去党和政府的关心关怀，并致以诚挚的新春祝福。

昨日，市政府办公室组织党员干部到结对帮扶的栾川县北乡村，开展“五联五促”送温暖主题党日活动，看望慰问困难群众，为他们送去党和政府的关心关怀，并致以诚挚的新春祝福。

党员干部们首先来到北乡村困难群众家中，送上米、面、油、奶和御寒衣物等，并与群众促膝而坐，对他们嘘寒问暖，向他们了解子女教育、政策落实、家庭收入等情况，详细询问家庭困难及帮扶政策落实情况，鼓励他们乐观面对生活，用好惠农助农政策，依靠自身努力和各级帮助，努力奋斗、自立自强，把日子过得越来越好。

在市政府办公室的帮扶下，北乡村的不少村民建起家庭宾馆，发展林下养殖，走上了致富路。党员干部们又来到乡村民宿、养殖基地等处，与村民和村干部探讨民宿市场发展趋势、拉长养殖产业链条等，为特色产业发展出谋划策、引荐资源，推动群众集体双增收。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 实习生 吕亚琪)