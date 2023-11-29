感受历史之美，体验科技之趣！助残活动走进洛阳博物馆

“看，看，墙上的小人跳舞了！”昨日上午，在洛阳博物馆河洛之光数字馆内，30余名来自市河洛阳光家园、年龄覆盖16岁至59岁的“特殊游客”，通过沉浸式操作体验，感受到了数字科技“让文物活起来”的魅力。

合影留念

“看，看，墙上的小人跳舞了！”昨日上午，在洛阳博物馆河洛之光数字馆内，30余名来自市河洛阳光家园、年龄覆盖16岁至59岁的“特殊游客”，通过沉浸式操作体验，感受到了数字科技“让文物活起来”的魅力。

此次助残活动由洛阳博物馆社教部、洛阳博物馆河洛之光数字馆、洛报爱心帮扶中心，携手市智力残疾人及亲友协会共同举办。看《洛神》电影，玩“河图洛书”“汗青示礼”体感游戏；听编钟幻乐，赏更迭变幻的二十四节气纱幕投影；通过人脸识别拍照换装，将自己“穿越”至馆内墙上万国来朝的盛景中……这场历史文化与数字科技的碰撞之旅，让大家兴致高昂、惊奇不已。随后，大家进入洛阳博物馆主馆，在讲解员的带领下，了解洛阳悠久的历史文化、参观珍贵文物。

沉浸式感受科技魅力

洛阳博物馆河洛之光数字馆2020年4月开建，2021年10月正式对外开放，总面积2000多平方米，分为“河洛之光”数字展示体验区和《洛神》主题数字影院两个区域。馆内运用VR全息投影、多媒体互动、幻影成像、体感雷达等技术，打造出多种多样的互动体验形式，以真实、有趣的方式，让游客在互动中感受历史、了解洛阳，了解河洛文化。

市智力残疾人及亲友协会主席、河洛阳光家园负责人曹艳峰说，这是一次很有意义的爱心宣讲活动，既让学员们在洛阳博物馆内更深入地了解家乡历史，增加他们的社科知识储备，也让他们提高了社交能力、增强了自信心，让他们感受到了社会各界扶残助残的浓浓爱意，推动残健共融，帮助学员们更好地融入社会。(洛报融媒·洛阳网记者 金曦 实习生 胡文哲 文/图)