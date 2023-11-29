从政坊游园今日试演儿童剧 大家可免费观看

昨日，记者从从政坊游园获悉，2024年“童梦穿越节”儿童主题庙会将组织演员在今日进行部分儿童剧试演，届时大家可免费观看。

昨日，记者从从政坊游园获悉，2024年“童梦穿越节”儿童主题庙会将组织演员在今日进行部分儿童剧试演，届时大家可免费观看。 近日，从政坊游园组织动漫人物巡游彩排 昨日，记者从从政坊游园获悉，2024年“童梦穿越节”儿童主题庙会将组织演员在今日进行部分儿童剧试演，届时大家可免费观看。 本次试演的儿童剧为《冰雪女王》，试演地点位于园区西南门大草坪，活动将从14时开始，演出时长约1小时。届时，多名演员将“换装”进行实景演绎，声、光、电等舞台效果齐上，氛围感十足。 从政坊游园已装饰一新 2024年“童梦穿越节”儿童主题庙会将于2月2日正式开始，持续至2月17日。活动期间，从政坊游园主打“亲子牌”，将通过舞台剧表演、“多巴胺”主题集市等系列精彩活动，为广大市民及游客带来一场童趣十足的庙会。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡雪薇 文/图)