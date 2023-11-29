@洛阳人：篮球“闹”新春 期待您参与

昨日，记者从市篮球协会获悉，龙年春节期间，我市将举办系列篮球赛事。 昨日，记者从市篮球协会获悉，龙年春节期间，我市将举办系列篮球赛事。 【主赛场】 ●文博体育公园篮球场 比赛时间：2月12日至14日(正月初三至初五) 【分赛场】 孟津区 ●河阳街道横涧社区 比赛时间：2月13日至17日(正月初四至初八) 偃师区 ●首阳山街道鹿峰村 比赛时间：2月15日至20日(正月初六至十一) 伊滨区 ●寇店镇孙窑村 比赛时间：2月12日至14日(正月初三至初五) 伊川县 ●白沙镇常岭村文化广场 时间：2月10日至15日(正月初一至初六) ●葛寨镇后富山村文化广场 时间：2月10日至12日(正月初一至初三) 宜阳县 ●香鹿山镇段村社区 时间：2月18日至24日(正月初九至十五) ●香鹿山镇后庄社区 时间：2月11日至14日(正月初二至初五) 新安县 ●县体育中心篮球馆 时间：2月19日至25日(正月初十至十六)(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 肖志伟)