@洛阳人：篮球“闹”新春 期待您参与

昨日，记者从市篮球协会获悉，龙年春节期间，我市将举办系列篮球赛事。
昨日，记者从市篮球协会获悉，龙年春节期间，我市将举办系列篮球赛事。
昨日，记者从市篮球协会获悉，龙年春节期间，我市将举办系列篮球赛事。
【主赛场】
●文博体育公园篮球场
比赛时间：2月12日至14日(正月初三至初五)
【分赛场】
孟津区
●河阳街道横涧社区
比赛时间：2月13日至17日(正月初四至初八)
偃师区
●首阳山街道鹿峰村
比赛时间：2月15日至20日(正月初六至十一)
伊滨区
●寇店镇孙窑村
伊川县
●白沙镇常岭村文化广场
时间：2月10日至15日(正月初一至初六)
●葛寨镇后富山村文化广场
时间：2月10日至12日(正月初一至初三)
宜阳县
●香鹿山镇段村社区
时间：2月18日至24日(正月初九至十五)
●香鹿山镇后庄社区
时间：2月11日至14日(正月初二至初五)
新安县
●县体育中心篮球馆
时间：2月19日至25日(正月初十至十六)(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 肖志伟)
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