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洛平：向新消费要新潜能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:34

　　讲究“药食同源”的中式养生茶饮、沉浸感十足的《风起洛阳》全感剧场、“比你自己更懂你”的“老家心选”AI大模型电商……最近，河南省首批新服务新供给重点培育项目名单公布，洛阳7个项目入选，涵盖新零售、新餐饮、新文娱等多个领域，昭示了消费市场的一派“新”意盎然。

　　从中央要求“培育壮大新型消费”，到省委提出“培育新型消费和服务消费”，再到今年省两会寄语洛阳“促进消费扩容提质转型”“挖掘文旅消费潜力”，无不蕴含着向新消费要新潜能的期待。如今，人们对美好生活的向往已从“有没有”转向“好不好”，消费升级趋势明显。更好的教育、更高水平的医疗服务、更丰富的精神文化生活……关乎老百姓衣食住行的方方面面，处处都有新赛道，都蕴藏着新的消费增长点，都是我们促消费、扩内需、提经济的着力点。

　　新消费引领新供给，新供给创造新需求。拿文旅消费来说，以往游客逛一个景区，支出的无非是一张门票钱再加上几瓶水的价钱。而今，汉服体验、沉浸演艺、跟拍写真“一条龙”下来，不仅让游客心甘情愿地打开钱包、享受品质升级，也让商家、景区获益满满。把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，从更好满足游客体验出发，不断推陈出新，换来了今年春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一的好成绩。这说明，消费向新，空间广阔。

　　向新消费要新潜能，是一篇需要系统发力的大文章。紧要的是，我们当借消费“出新”之机，牵引产业“上新”，创造更多的就业岗位和增收机会，形成收入、消费双增长的良性循环，如此才能更好地激活洛阳经济“一池春水”。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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