河南省第28个“世界湿地日”保护宣传暨第三届黄河湿地观鸟节在洛启动

昨日，河南省第28个“世界湿地日”保护宣传暨第三届黄河湿地观鸟节启动仪式，在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段举行。 昨日，河南省第28个“世界湿地日”保护宣传暨第三届黄河湿地观鸟节启动仪式，在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段举行。 本次活动以“湿地与人类福祉”为主题，旨在科普湿地保护知识，重新认识湿地的重要价值，保护和传承黄河文化，增强公众关注湿地、爱护鸟类、爱护自然意识，助推黄河流域生态保护和高质量发展。活动期间将举行鸟类摄影大赛、自然教育进校园等主题活动。 河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段总面积17500公顷，目前共记录到鸟类328种，其中国家I级保护动物14种、国家Ⅱ级保护动物58种，鸟类数量超过15万只。近年，我市以黄河湿地保护为重点，建成由1个国家级湿地保护区、2个国家湿地公园和11个省级湿地公园试点组成的湿地保护网络体系，打造黄河流域生态保护和高质量发展的“洛阳样板”。 市人大常委会副主任雷雪芹参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 赵东豪)