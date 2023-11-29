洛阳古墓博物馆：汉墓中的龙承载浪漫“升仙梦”

春节临近，洛阳古墓博物馆将推出沉浸式体验活动“古墓寻龙记”，带领游客寻找藏在文物中的“龙元素”。记者提前到该博物馆打探发现，龙在汉代墓葬中较为常见，它们大多承载着古人浪漫的“升仙梦”。

金谷园新莽墓中的二龙穿璧

春节临近，洛阳古墓博物馆将推出沉浸式体验活动“古墓寻龙记”，带领游客寻找藏在文物中的“龙元素”。记者提前到该博物馆打探发现，龙在汉代墓葬中较为常见，它们大多承载着古人浪漫的“升仙梦”。

“汉代人尤其喜爱龙。”洛阳古墓博物馆研学教育部主任段跃辉介绍，当时龙的图案还没有被皇家垄断，普通平民也能用它，所以汉代人将龙的形象装饰到生活的各个领域，墓葬就是其中之一。

空心砖上印模的龙，青石上雕刻的龙，墓室砖壁上绘制的龙……在洛阳古墓博物馆，龙可能出现在墓葬的多个区域，造型也呈现多样化，常见的有S形、兽形和蛇形。不过，最有意思的是与它搭配的“小伙伴”，如鱼、虎、蛇、玉璧等。段跃辉介绍，不同造型的龙出现在不同位置，或与不同神兽搭配在特定的场景中，体现出不一样的寓意。咱们挑选其中有代表性的图案，一起认识一下——

●二龙穿璧

这幅壁画由两条龙、四块玉璧和祥云组成，两条龙一雌一雄，分列左右，以向上飞腾之势穿过位于左右两边的玉璧，龙头在上方相会，张口含托上方的玉璧，龙尾在下方相交。

段跃辉介绍，龙和玉璧是汉墓壁画中常见的元素，它们或独立出现，或互相缠绕共同出现，有祛除不祥、引魂升仙的功能。龙和玉璧的组合被统称为二龙穿璧，发现于洛阳金谷园新莽墓中的这幅壁画，是诸多二龙穿璧壁画中最精彩、最典型的造型。

在修仙思想弥漫的汉代，人们认为，龙是本领极大的神兽，而玉璧是天人沟通的媒介，二者结合，就能引领死者的灵魂飞天升仙。为了让升仙的路更加畅通，用于沟通天神的玉璧数量也不断增加。有资料显示，西汉时期的二龙穿璧图中只有1块玉璧，到了新莽时期就变成了4块，东汉时期数量则更多，足见汉代人对升仙的迫切渴求。