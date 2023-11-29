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严阵以待主动应对守土尽责 确保人民群众温暖安全过冬过节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:36

　　昨日，在收听收看全省低温雨雪冰冻灾害防范应对会商调度会议后，我市接着召开视频会议，部署防范应对工作，对任务再明确、举措再细化、责任再压实。

　　市委常委、常务副市长张玉杰在我市会议上指出，此次低温雨雪冰冻天气范围广、时间长、相态复杂，恰逢春运返乡出行高峰期，具有很强的特殊性、极端性。各级各部门要高度重视、高度警醒，进一步强化底线思维、极限思维，做到严阵以待、守土尽责，打好防御应对主动仗。要科学会商研判，密切监测雨雪、冰冻、低温等气象变化，密集组织会商，科学研判风险，精准预警调度，健全联动机制，守护群众生命财产安全。要突出防御应对重点，把保出行、保供给、保民生、保安全作为重中之重，全面开展水电气暖、设施农业、地质灾害、户外施工等领域查险除患，及时实施城乡道路、高速公路除冰除雪工作，视情关停高空作业、建筑施工、旅游景区等场景场所，妥善安置救助滞留车辆人员，保障群众出行安全、城市运行顺畅；要加大统筹调度力度，做好重要民生商品产销保供稳价，加强对散居特困供养人员、生活困难人员、受灾群众、流浪乞讨人员的关爱帮扶和生活救助，兜牢民生保障底线。要完善应急预案，严格值班值守，加强救灾物资储备，提前果断转移受威胁群众，做好突发险情应对处置，确保人民群众温暖安全过冬过节。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 实习生 张昕瑶）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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