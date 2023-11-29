装上AI“大脑”！ “洛阳造”机器人让您“加油不下车”

将中国一流人工智能芯片的“种子”，播在老工业基地洛阳的“土壤”上，会开出怎样的产业之花？

研发人员在“训练”机械臂加油

将中国一流人工智能芯片的“种子”，播在老工业基地洛阳的“土壤”上，会开出怎样的产业之花？

在位于西工区的洛阳智能科技产业园，记者找到了答案：它可以是“学一次”就会自主加油的机器人，可以是“飞一圈”就能画出地形图的救援侦查无人机，可以是“看一眼”就知道烟丝质量的烟草排产系统。

前不久，洛阳智能科技产业园成功获批省级科技成果转移转化示范区。记者走进基地，探秘该产业园如何依托中科寒武纪科技股份有限公司、洛阳千歌机器人科技有限公司等企业，将先进AI芯片嵌入工业装备，绽放出洛阳制造的创新光彩。

比人工加油快 是全国首款应用型产品

开油箱、抓油枪、加油、挂油枪、关闭油箱……所有加油动作在120秒内一气呵成，比人工加油还省时约1/5！

如今，在郑州市二七区航海西路某加油站，这样的全自动加油场景每天都在上演。作为全国首款应用型产品，这一加油机器人实现了“全程不下车、加油免接触”，“上岗”两年多来“零故障”。它，就产自洛阳智能科技产业园孵化企业——千歌机器人。

“我们的产品已经迭代三代。”在千歌机器人的中试基地，企业总经理刘玉说。在他身后，三代产品依次排开，标注着企业的研发历程。从“一手”开油箱盖、“一手”加油的第一代双臂机器人，到开盖、加油“单手”完成的第二代单臂机器人，再到实现加油机与机械臂“二合一”的第三代产品，产品持续向着更集约、更高效的方向发展，目前已成功推向市场。

时下，在推出国内首款应用型加油机器人基础上，企业正持续快跑，努力在“风口”赛道上保持领先。“目前，最新一代的加油机器人正在内蒙古等高寒地区试验，未来有望拓展至加氢、充电等领域，抢抓汽车补能‘机器代人’的千亿级市场。”刘玉话语坚定地说。