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洛阳市应急管理局：紧盯危险源压实责任链 提升危化品安全监管能力水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:26

　　“目前，我市有危险化学品重大危险源129个，涉及31家化工企业。”昨日，我市召开危化品安全监管工作会议，市应急管理局有关负责人表示，在前期安全生产大排查大整改中，我市采取“消地协作”“异地交叉”和“专家督导”模式，对发现的问题隐患开展集中整治，确保重大安全风险得到有效管控。

　　连日来，我市紧盯重点区域、重点企业，集中对氟化、焦化、重氮化、多晶硅、液氮、氯乙烯及液化氢储罐等危化品高危细分领域，因企施策、一企一策，开展企业自查自纠、专家指导服务、问题闭环整改，压实责任链条，做到问题基本见底、心中基本有数。

　　在昨日的会议现场，参加人员除了各县区相关部门代表，还有危化品生产企业、石油销售公司和部分重点医药企业负责人。各县区应急管理部门和部分重点企业同时递交了“安全风险防控目标责任书”。

　　“目的就是层层压实责任，持续传导压力，强化闭环管理。”市应急管理局有关负责人表示，我市将结合安全生产“治本攻坚三年行动”“六査一打五整治”专项行动，全面开展标准化创建工作，提升数字化监管水平，持续深化危化品领域集中整治。

　　●提升安全管控水平。聚焦重大危险源，统筹开展化工产业转移、大型油气储存基地、高危细分领域等专项治理；加快推进危化品安全风险监测预警系统能力提升工程，加强特殊作业、人员定位、智能巡检等应用场景建设，推进预警系统与监管执法有效结合。

　　●压实企业主体责任。坚持责任“零缺位”、隐患“零容忍”、防控“零疏漏”，严格落实“两重点一重大”重点人员安全资质达标要求，实施作业风险隐患排查治理行动，压实企业重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人3类包保责任，严厉整治企业安全管理制度落实不到位等问题。

　　●形成举一反三闭环。开展“学标准规范、强隐患排查”活动，邀请专家解读新标准规范，组织企业分享安全管理经验，集中梳理通报典型案例、问题隐患，做到举一反三、标本兼治，提升本质安全水平。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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