69岁的郭建华：集齐4轮龙年生肖邮票 家里收藏万余枚邮票

集邮的话题能唤醒不少人的记忆。

老人展示龙年生肖邮票与首日封

集邮的话题能唤醒不少人的记忆。市民郭建华老人就爱集邮，家里收藏有万余枚邮票。龙年春节临近，老人向记者讲述了他和龙年生肖邮票的故事。

少年时期迷上集邮，他常到废品收购站“淘宝”

郭建华今年69岁，家住洛龙区某小区。近日，记者在老人家里见到了他珍藏的首轮龙年生肖邮票。该邮票发行于1988年，面值8分钱，底色为橘黄色，票面上的龙造型饱满、神态活泼，由黑线勾边，红、黄、蓝、绿、雪青诸色填鳞，强烈的色彩对比，烘托出喜庆热闹的节日氛围。

郭建华从13岁开始集邮。据他回忆，那个年代的邮票具有鲜明的特征，有革命战争主题的、有和平主题的等。他的父亲与亲友书信往来多，信封上的一枚枚邮票引起他的注意。他觉得，邮票像画片一样好看，遂开始收藏。除了从家里的信封上剪邮票，他还常到废品收购站或旧书店“淘宝”。邮票在信封上贴着，他将其泡在温水里，邮票便自动从信封上脱落，没有脱落的，他小心翼翼地将其揭下，然后进行脱水处理，将其晾干，夹在书本里保存。

到了20世纪80年代，集邮蔚然成风。郭建华回忆，那时社会上搞收藏的人不少，如收藏邮票、钱币、徽章等，其中集邮的人最多。随着改革开放，邮票的种类与主题也多起来，名山大川、古建筑、重大事件等主题的邮票不断涌现，民间掀起集邮热潮。

拿到首轮龙年生肖邮票，他兴奋得像揣着一沓现金

1980年1月5日，全国首次发行生肖系列邮票。那一年是猴年，猴年生肖邮票由画家黄永玉设计。邮票发行当日，郭建华赶到邮局购买。后来，每年1月5日发行生肖系列邮票成为惯例。

1988年是龙年，当年发行了第一轮龙年生肖邮票。龙是智慧、勇气、吉祥和富贵的象征，也是中华民族重要的文化符号，龙年生肖邮票的发行备受关注。据郭建华了解，当时洛阳集邮爱好者超过10万人。集邮人数多，购买龙年生肖邮票需要凭预订证。“集邮爱好者一般会加入当地的集邮协会。”郭建华说，他所在的豫西地质集邮协会，他是发起人之一，鼎盛时期会员超过400人。龙年生肖邮票发行前夕，他将会员们购买邮票的钱款收齐并交到邮局，领到了预订证。

邮票发行当日，郭建华带着预订证，骑上自行车前往西工区中州路附近的邮局取邮票。他清楚地记得，尽管很多人已让集邮协会代购龙年生肖邮票，现场还是有200多人排队。他取过邮票，返回协会的路上异常兴奋，跟揣着一沓现金似的。

“我很喜欢这枚邮票的设计。”郭建华说，当年将龙年生肖邮票分发给会员们后，他才有时间仔细端详邮票，票面上的龙虽然无惊人雄姿，也不威猛慑人，但有亲合力、活泼之态，且融合了木版年画、剪纸、刺绣等几种民间艺术元素，具有民族特色。

除了购买邮票，郭建华还委托在原龙门公安派出所工作的妹妹购买了一个首日封。龙门附近有一个龙门邮政所，该邮政所是我市唯一可加盖龙年生肖邮戳的邮政所。将龙年生肖邮票贴在首日封上，在上面加盖“龙”主题邮政日戳、落地日戳和纪念邮戳，更具有收藏价值和纪念意义。