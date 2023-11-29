洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

69岁的郭建华：集齐4轮龙年生肖邮票 家里收藏万余枚邮票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:36
老人展示龙年生肖邮票与首日封

　　集邮的话题能唤醒不少人的记忆。市民郭建华老人就爱集邮，家里收藏有万余枚邮票。龙年春节临近，老人向记者讲述了他和龙年生肖邮票的故事。

　　少年时期迷上集邮，他常到废品收购站“淘宝”

　　郭建华今年69岁，家住洛龙区某小区。近日，记者在老人家里见到了他珍藏的首轮龙年生肖邮票。该邮票发行于1988年，面值8分钱，底色为橘黄色，票面上的龙造型饱满、神态活泼，由黑线勾边，红、黄、蓝、绿、雪青诸色填鳞，强烈的色彩对比，烘托出喜庆热闹的节日氛围。

　　郭建华从13岁开始集邮。据他回忆，那个年代的邮票具有鲜明的特征，有革命战争主题的、有和平主题的等。他的父亲与亲友书信往来多，信封上的一枚枚邮票引起他的注意。他觉得，邮票像画片一样好看，遂开始收藏。除了从家里的信封上剪邮票，他还常到废品收购站或旧书店“淘宝”。邮票在信封上贴着，他将其泡在温水里，邮票便自动从信封上脱落，没有脱落的，他小心翼翼地将其揭下，然后进行脱水处理，将其晾干，夹在书本里保存。

　　到了20世纪80年代，集邮蔚然成风。郭建华回忆，那时社会上搞收藏的人不少，如收藏邮票、钱币、徽章等，其中集邮的人最多。随着改革开放，邮票的种类与主题也多起来，名山大川、古建筑、重大事件等主题的邮票不断涌现，民间掀起集邮热潮。

　　拿到首轮龙年生肖邮票，他兴奋得像揣着一沓现金

　　1980年1月5日，全国首次发行生肖系列邮票。那一年是猴年，猴年生肖邮票由画家黄永玉设计。邮票发行当日，郭建华赶到邮局购买。后来，每年1月5日发行生肖系列邮票成为惯例。

　　1988年是龙年，当年发行了第一轮龙年生肖邮票。龙是智慧、勇气、吉祥和富贵的象征，也是中华民族重要的文化符号，龙年生肖邮票的发行备受关注。据郭建华了解，当时洛阳集邮爱好者超过10万人。集邮人数多，购买龙年生肖邮票需要凭预订证。“集邮爱好者一般会加入当地的集邮协会。”郭建华说，他所在的豫西地质集邮协会，他是发起人之一，鼎盛时期会员超过400人。龙年生肖邮票发行前夕，他将会员们购买邮票的钱款收齐并交到邮局，领到了预订证。

　　邮票发行当日，郭建华带着预订证，骑上自行车前往西工区中州路附近的邮局取邮票。他清楚地记得，尽管很多人已让集邮协会代购龙年生肖邮票，现场还是有200多人排队。他取过邮票，返回协会的路上异常兴奋，跟揣着一沓现金似的。

　　“我很喜欢这枚邮票的设计。”郭建华说，当年将龙年生肖邮票分发给会员们后，他才有时间仔细端详邮票，票面上的龙虽然无惊人雄姿，也不威猛慑人，但有亲合力、活泼之态，且融合了木版年画、剪纸、刺绣等几种民间艺术元素，具有民族特色。

　　除了购买邮票，郭建华还委托在原龙门公安派出所工作的妹妹购买了一个首日封。龙门附近有一个龙门邮政所，该邮政所是我市唯一可加盖龙年生肖邮戳的邮政所。将龙年生肖邮票贴在首日封上，在上面加盖“龙”主题邮政日戳、落地日戳和纪念邮戳，更具有收藏价值和纪念意义。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
        “我爸状态好多了，多亏有你们在，真是太感谢了！”近日，市东方人民医院(河科大三附院)泌尿科护士长姬慧琳...
  • ·腊味这样吃 科学又健康
  • ·快要采购年货了 家里有娃的注意这个细节
  • ·跑完步有人脸麻手抖咋回事
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 雨夹雪、中到大雪、暴雪 洛阳阴雨雪...
  • 欢迎报名！洛阳这两个春节活动招募志愿者
  • 洛阳文旅亮相马德里国际旅游展
  • 夜间便民“不打烊”！洛阳24小时开放...
  • 亲情账户和家庭共济该怎么用？洛阳市...
  • 关于2024年度常态化征集洛阳市精神文...
  • 感受文化魅力！博物馆研学受青睐
  • 洛阳市总工会举办“观影疗心”心理健...
  • 今年春节期间，洛阳多个城区文化活动丰富
  • 即日起，洛阳考古博物馆临时闭馆
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    春江水暖鸭先知
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605