第九届河南省道德模范名单揭晓 洛阳一人当选“见义勇为”模范

记者日前从市文明办获悉，第九届河南省道德模范名单揭晓，我市伊川县神鹰救援队党支部书记、队长梁绪伟当选“见义勇为”模范。

记者日前从市文明办获悉，第九届河南省道德模范名单揭晓，我市伊川县神鹰救援队党支部书记、队长梁绪伟当选“见义勇为”模范。

第九届河南省道德模范评选表彰活动由省委宣传部、省文明办、省总工会等单位组织开展。经群众推荐、资格审核、组委会评审、媒体公示等严格规范的评选程序，22名同志当选第九届河南省道德模范。

梁绪伟，生于1975年6月，现为伊川县神鹰救援队党支部书记、队长。自2016年该救援队成立以来，梁绪伟先后参加大型救援16次，四川九寨沟地震、广西桂林特大洪灾、湖北十堰燃气爆炸事故、叙利亚地震灾害等救援现场，都有他挺身而出英勇救人的身影。

截至目前，梁绪伟已累计参加救援600多次，从灾难中挽救了100多人的生命。梁绪伟先后获得中国优秀红十字志愿者、河南省最美职工志愿者、河南省防汛救灾优秀志愿者等荣誉。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕 宋智恒)