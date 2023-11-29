万基铝加工铝箔产品产销两旺 持续抢占高端市场

轧机嗒嗒作响，工人有序忙碌。25日上午，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间，一批闪着银光的新能源汽车动力电池铝箔顺利下线，随后将发往位于上海的铝塑膜下游企业。

轧机嗒嗒作响，工人有序忙碌。25日上午，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间，一批闪着银光的新能源汽车动力电池铝箔顺利下线，随后将发往位于上海的铝塑膜下游企业。

“临近年关，产品交付一刻不敢耽误。眼下，生产车间24小时不间断生产，迟一步就会影响整体进度。”企业负责人吴俊会心一笑，道出“幸福烦恼”。

“自我加压，主动求变，方能在竞争中遥遥领先。”吴俊话锋一转，讲述起“柳暗花明”前的“摸黑前行”之路。

处于铝加工产业链中游的铝箔产品用途广泛。面对铝箔市场供过于求的不利因素，万基铝加工积极调整产业结构，搭建科研创新平台，组建新产品研发团队，先后开发出电池箔、烟箔、药箔、电子标签箔等高附加值产品。

“保证产品质量是企业守住市场、站稳脚跟的关键。”吴俊说。得益于孜孜以求的持续高攀，企业产品实现量质双提升：破解8021产品冷轧工序带油难题，生产效率提高1倍；量产出业界最宽幅、最大卷重2150毫米CTP版基产品；攻克铝箔坯料带油、罐盖料擦伤、百叶窗厚差等难题；量产1920毫米国内最宽单条宽幅软包产品；开发出太阳能板、8021冷成型药箔、8011硬态药箔、3104盖料等新产品……

拿企业“拳头”产品新能源汽车动力电池铝塑膜用铝箔来说，因对原材料、生产技术、设备工艺要求极高，国内市场长期被进口铝箔产品占领。“留给我们的路只有一条——走高端路线，突破‘卡脖子’技术，实现绝处逢生。”回忆起闯进该领域的决心，吴俊言语坚定。

既要“虎口夺食”还要“后发制人”，困难与挑战可想而知。依托母公司万基控股完善的产业链和强大的科研创新能力，从熔铸板锭研发，到对配料、熔炼、均匀化处理等全流程工艺优化，再到研发成品退火工艺，经历无数次的接连试错与持续攀登，万基铝加工一举实现多种厚度、超宽幅、多品种的高性能电池软包铝塑膜用铝箔批量化生产。

时间是诚实的，付出多少，便会得到多少。从小批量试产到大批量生产，从供货比亚迪、宁德时代产业链“巨头”到占领海外市场……短短数年，万基铝加工新能源汽车动力电池铝塑膜用铝箔便闯出一片天地，跻身国内铝塑膜用铝箔第一梯队，处于市场领跑地位，是名副其实守护刀片电池安全的“黄金甲”“安全盾”。

产品好不好，市场说了算。一组数据可佐证：2023年，万基铝加工铝箔产销量3.17万吨，销售收入8.66亿元，开发新客户30余家。其中，动力电池软包铝箔销量超7000吨，药箔销量超5000吨，远销日本、英国、德国、韩国等国家，持续抢占高端市场。

对于万基铝加工而言，这样的“爆发式增长”，才刚刚开始。“万基铝塑膜用铝箔市场占有率持续攀升，基本实现后发制人的目标，毫不夸张地说已掌握了某些高端铝箔领域的定价权。”吴俊自信满满地说。

站上新能源产业风口，万基铝加工铝箔产业迎来发展加速跑，背后凝结的“洛阳创新”价值连城。新的一年，吴俊和他的团队有着新的谋划：把创新摆在发展的逻辑起点，向创新要“业绩”，在全流程创新中激发创新裂变，继续走好一块铝箔的“洛阳创新”之路，持续抢占风口产业新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 黄金博）