洛阳“三进”志愿服务成为全国典型

记者近日从市体育总会获悉，由国家体育总局群体司主办的2023年全民健身志愿服务优秀案例征集结果公布：市健身气功协会开展的“三进”志愿服务活动成功入选全国优秀案例，是全省唯一获此殊荣的单位。

记者近日从市体育总会获悉，由国家体育总局群体司主办的2023年全民健身志愿服务优秀案例征集结果公布：市健身气功协会开展的“三进”志愿服务活动成功入选全国优秀案例，是全省唯一获此殊荣的单位。

我市以国家级、省级比赛上获得佳绩的教练员、运动员为核心，组建优质师资团队，专门面向“三进”志愿服务人员授课，确保所有“三进”志愿者能够统一教学内容、统一教学方式、统一教学标准。我市通过全市动员、自主报名、属地推荐等方式，组成以600名优秀社会体育指导员为主体的“三进”志愿服务团队，共分成120个志愿小队开展“三进”志愿服务。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛）