亲情账户和家庭共济该怎么用？洛阳市医保局权威解答

“我通过支付宝河南医保小程序帮孩子申领了医保电子凭证，以后去医院就诊时，孩子能用我医保账户上的资金吗？家庭共济和亲情账户有啥不一样？”近期，有洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”咨询医保政策。为此，记者采访了洛阳市医疗保障局具体业务科室。

“我通过支付宝河南医保小程序帮孩子申领了医保电子凭证，以后去医院就诊时，孩子能用我医保账户上的资金吗？家庭共济和亲情账户有啥不一样？”近期，有洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”咨询医保政策。为此，记者采访了洛阳市医疗保障局具体业务科室。

什么是医保亲情账户？

医保电子凭证二维码上方，显示已添加的亲情账户

亲情账户是在本人医保账户上添加的家庭成员子账户。

老人和小孩是看病就医的重要群体，但存在无法或不便使用手机的情况。添加亲情账户后，本人在陪同家庭成员就医购药时，可代家庭成员使用医保电子凭证进行医保支付、查询亲情账户使用记录，实际扣除的是家庭成员的医保费用。

如何添加及解绑亲情账户?

本人在支付宝激活医保电子凭证后，即可添加家人的医保亲情账户。如本人与需要添加的家人在同一户口簿上，可即添即用；如不在同一户口簿上，则需要按以下流程申请审核。

若被添加人≤16周岁，本人需要上传被添加人的出生证明或双方户口簿等资料，待后台审核通过后，即完成添加；若被添加人＞16周岁，需被添加人刷脸授权同意后即可完成添加；若被添加人无法在身边完成授权，本人可上传被添加人的户口簿页提交审核。

医保亲情账户如何使用？

在陪同家人医院就医活在药店购药时，本人打开支付宝上的医保电子凭证，点击右上角亲情账户，在收费处展示家人的医保电子凭证二维码，即可代刷家人的医保。

亲情账户可添加几名家庭成员？

本人可以添加父母、配偶、子女等成员，根据提示上传相应的资料，通过审核后即完成添加。亲情账户添加后，支持双方各自解绑，但每个添加人全渠道(包含但不仅限于支付宝、国家医保服务平台App等)最多可添加5名家庭成员，每名家庭成员仅可被2个添加人有效添加。

亲情账户支持全国不同参保地的家庭成员添加，在使用家庭成员亲情账户时，参考该家庭成员参保地的医保政策。