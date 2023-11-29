今年春节期间，洛阳多个城区文化活动丰富

品非遗、听戏曲、猜灯谜……今年春节期间，洛阳市各城区将推出一批年味十足的文化活动，记者对部分活动进行了打探。

品非遗、听戏曲、猜灯谜……今年春节期间，洛阳市各城区将推出一批年味十足的文化活动，记者对部分活动进行了打探。

老城区

●沉浸式民俗表演

活动时间：2月15日、16日

活动地点：东大街、西大街、民主街、丽景门、洛邑古城

活动内容：通过舞龙、舞狮、踩高跷、划旱船、扭秧歌等传统民俗表演，融入现代年轻人喜爱的现代机甲风、cosplay、汉服等元素，给市民游客带来沉浸式民俗体验。

●“迎新春 闹元宵”戏曲专场演出

活动时间：2月24日、25日

活动地点：老城区青年宫广场

活动内容：选取优秀传统豫剧折子戏，举办两场戏曲专场演出。

●“书香润老城 欢乐闹元宵”猜灯谜活动

活动时间：2月24日

活动地点：洛邑古城

活动内容：通过猜灯谜，让广大群众感受传统文化的魅力

瀍河区

●瀍河区迎新春文艺晚会

活动时间：2月6日

活动地点：瀍河区大北门儿童剧院

活动内容：包括歌曲、舞蹈、相声、杂技、魔术、戏曲等丰富节目的迎新春文艺晚会。

●“非遗展演迎新春”舞龙舞狮活动

活动时间：舞龙表演为2月10日、2月18日、2月24日，舞狮表演为2月12日、2月15日

活动地点：舞龙表演为夹马营路九都路交叉口至启明南路至九都路交叉口，舞狮表演地点为洛城中街和河洛古城

活动内容：舞龙舞狮表演。

●河洛古城·中国年“欢乐大集”文化新春年货节

活动时间：2月2日至2月25日

活动地点：河洛古城

活动内容：包含沉浸式剧本杀游园会、年货市集、舞台表演剧、汉服群舞、舞台杂技、打铁花、篝火晚会、国潮电音狂欢、戏曲表演、舞狮表演等特色活动。