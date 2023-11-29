夜间便民“不打烊”！洛阳24小时开放公厕已增至56座

1月30日，在位于洛龙区积翠南街附近的公共卫生间门前，“24小时开放公厕”的标识牌十分亮眼。

1月30日，在位于洛龙区积翠南街附近的公共卫生间门前，“24小时开放公厕”的标识牌十分亮眼。记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，目前洛阳24小时开放公厕增至56座，将于近日陆续进行挂牌。

随着洛阳旅游的持续升温，市民和游客对如厕需求有了更高要求。市城市管理局环境卫生服务中心有关负责人介绍，随着春节假期临近，市民和游客出游热情高涨，为提升市民和游客满意度，助力城市“夜经济”发展，洛阳将24小时开放公厕范围再扩大，积极推进车站、景区景点、商圈周边56座公厕实行24小时免费开放，不断提升城市公厕服务水平。预计在今年牡丹文化节前，洛阳24小时开放公厕将达100座。

公厕虽小，却连着大民生，公厕的清洁度也影响着游客对城市的好评度。该负责人介绍，为喜迎新春佳节，当前洛阳市持续开展“红红火火迎新春 干干净净过大年”环境卫生整治活动，对各辖区内公厕进行拉网式排查，在日常保洁的基础上注重外部环境卫生“无死角”。其中，24小时开放公厕将安排专人巡回保洁，保证各类设施、设备正常使用，为市民及游客营造环境整洁、干净舒适的如厕环境。