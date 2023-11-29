洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

夜间便民“不打烊”！洛阳24小时开放公厕已增至56座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 20:47

　　1月30日，在位于洛龙区积翠南街附近的公共卫生间门前，“24小时开放公厕”的标识牌十分亮眼。记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，目前洛阳24小时开放公厕增至56座，将于近日陆续进行挂牌。

　　随着洛阳旅游的持续升温，市民和游客对如厕需求有了更高要求。市城市管理局环境卫生服务中心有关负责人介绍，随着春节假期临近，市民和游客出游热情高涨，为提升市民和游客满意度，助力城市“夜经济”发展，洛阳将24小时开放公厕范围再扩大，积极推进车站、景区景点、商圈周边56座公厕实行24小时免费开放，不断提升城市公厕服务水平。预计在今年牡丹文化节前，洛阳24小时开放公厕将达100座。

　　公厕虽小，却连着大民生，公厕的清洁度也影响着游客对城市的好评度。该负责人介绍，为喜迎新春佳节，当前洛阳市持续开展“红红火火迎新春 干干净净过大年”环境卫生整治活动，对各辖区内公厕进行拉网式排查，在日常保洁的基础上注重外部环境卫生“无死角”。其中，24小时开放公厕将安排专人巡回保洁，保证各类设施、设备正常使用，为市民及游客营造环境整洁、干净舒适的如厕环境。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
        对怕冷、怕风以及常出现虚寒性腹痛、腰酸、膝冷的市民朋友来说，平时要注意养肾阳。
  • ·孕妇来洛游玩突遇“胎膜早破” 洛阳医护……
  • ·被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持...
  • 牵住项目“牛鼻子” 洛阳各县区给项目...
  • 洛阳发现恶性疟病例！市疾控中心紧急提醒
  • “上门做饭”服务在洛阳悄然兴起 方便...
  • 龙门石窟造像记拓片展开展 市民可免费...
  • 即日起至2月底，沉浸式城市露营会期待...
  • “龙经济”激活新年消费市场（“龙”...
  • 洛阳市文广旅局发布春节假期出游提醒
  • 提醒！隋唐大运河文化博物馆31日临时闭馆
  • 欢迎报名！洛阳这两个春节活动招募志愿者
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    红颈苇鹀
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605