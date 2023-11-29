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今年洛阳将推动全市17条优势产业链营收达4600亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 20:47

　　30日，洛阳市召开全市工业和信息化工作会议，对今年相关工作作出部署。

　　今年，聚焦新型工业化建设，洛阳将积极培育新质生产力，强化系统思维、链群思维、创新思维、赋能思维、市场思维、企业思维“六种思维”，全力做好稳增长、链群建设、创新引领、三大改造、企业培育、优化服务“六项工作”，推动全市17条优势产业链全年营收达4600亿元，实现工业经济运行主要指标高于全省平均水平，加快构建具有洛阳特色和优势的现代化产业体系。

　　强化系统思维，厚植发展基础——

　　聚焦稳运行，提升监测能力、预警能力和分析能力，全面掌握全市工业运行态势。

　　聚焦稳预期，洛阳将关注当期，把握远期，预判周期，深化政企产业形势分析和信息交流，增强企业抗市场风险能力。

　　聚焦稳投资，洛阳将坚持“项目为王”，全年实施超千万元重点工业项目700个，年度计划投资750亿元，推动350个项目开工建设、400个项目投产达效。

　　聚焦防风险，洛阳将加强安全生产精准管理，强化企业双重预防体系建设。

　　强化链群思维，夯实产业支撑——

　　发挥链长专班引导作用，逐链梳理产业链关键环节，推动各县区研究制定本地区优势产业链工作推进方案，加快融群入链、联动发展。

　　发挥链主企业带动作用，支持20家链主企业结合自身产业经验，参加产业链政策措施制定，重点引导274家链上“专精特新”企业加快融入产业链配套体系，实现大中小企业融通发展。

　　发挥协会联盟协同作用，开展协会内企业资源链接、供需匹配、产销对接，提升产业链本地配套率和市场占有率，建立全市协会、联盟表彰通报机制。

　　完善产业发展生态，优化产业链布局，做强材料、装备两大千亿级支柱产业，做大新能源电池、光电、航空装备等战略新兴产业，做优人工智能、元宇宙等未来产业，到2025年建成千亿级产业链4条、500亿级产业链4条、百亿级产业链9条。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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