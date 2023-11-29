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谋先机、抢时机、开新局！洛阳正大广场一行走访西安曲江文商商管
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.01.30 16:42

　　时代的车轮滚滚向前，城市新业态正以“新体验、新消费、新产品、新场景”的全新面貌满足消费者日益提升的需求和品味，商企合作、产业融合乃大势所趋。

　　日前，洛阳正大广场与西安曲江文商商业运营管理有限公司(以下简称曲江文商商管)、永城金博大购物广场有限公司达成战略合作，迎时代洪流而上，携手开拓新市场。

　　双雄相逢，徜徉商业巨浪

　　纵观全国商业市场，实体商业整体呈现结构性复苏局面。消费新场景、新业态层出不穷，购物中心不仅成为越来越多人首选的线下消费场所，更“进化”成一种“社交娱乐中心”和“生活方式中心”。其中，作为具有城市影响力的大型商业地标，洛阳正大广场近年愈加关注消费的发展趋势，积极对创新型消费场景和服务体验进行多元化探索，不断迎合消费市场新需求，力争实现新的营业突破。

　　顺时而动，曲江文商商管不断打造满足城市精神需求的文化IP ，助力城市商业提质增效，激发高质量发展新活力。据悉，曲江文商商管拥有集规划设计定位、市场推广、投资合作、品牌招商、品牌开发、运营管理、资产管理和物业管理于一体的全产业链一站式服务体系以及丰富的产业、商业品牌资源，目前成功运营有高品质商业街区、新商业文化综合中心、精品邻里中心等多功能城市综合体。洛阳正大广场与曲江文商商管达成合作，可谓“强强联合”。并肩而行的两大商业综合体，开启精细化招商运营新时代，势必掀起市场骇浪。

　　并肩协作，共谋发展新篇

　　1月25日至26日，洛阳正大广场业务骨干、商户代表一行赴曲江文商商管交流，受邀参与曲江文商商管2024年晚宴。

　　晚宴现场，曲江文商商管董事总经理袁斐发表主题致辞。袁斐介绍，曲江文商商管以“用文旅赋能城市活力，文化商业再造城市价值”为使命，先后与香港兰桂坊(集团)、上海华人文化集团、正大集团、葛洲坝集团成立文商旅合作运营平台，形成文创、文旅、文演、文娱、文食五大文化IP产品。秉持“走出去”战略理念，曲江文商商管立足西北，扎根华东、华中、华北等战略高地，不断拓展文商旅“战区”及文化商业“IP”，目前营运管理面积已超过100万㎡。未来，曲江文商商管将携手合作伙伴和商业老友，协力提振消费，促进国内循环战略发展，共同创造商业新景象。

　　洛阳正大广场一行对曲江文商商管的战略定位、经营理念、商业蓝图深表赞赏。相关负责人表示，对于洛阳正大广场来说，2024年是充满挑战、迎接考验的一年，也是抓住机遇、变革创新的一年。在曲江文商商管业态“新血液”的注入下，洛阳正大广场将凝聚发展合力，持续提升核心竞争力，赢得更多市场的正向反馈与消费者发自内心的认可。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 本文图片均为资料图片)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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