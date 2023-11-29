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洛阳移动走进社区开展“书万福 进万家”文明实践站活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳移动 2024.01.30 15:04

　　1月30日，洛阳移动联合宝龙社区在洛龙区新时代文明实践站举办“金龙耀岁 共舞新春”暨“书万福 进万家”活动，与辖区居民们欢聚一堂，共同迎接新春佳节的到来。

　　一大早，洛阳移动的志愿者们就来到社区，为大家备上了瓜果茶点，布置书写台案，现场细微之处满溢着企业与社区共建的浓浓爱意，表达了对邻里街坊欢聚一堂的热情欢迎和对新一年的美好期待。

　　在“金龙耀岁共舞新春”环节，志愿者与社区共同演出，开场舞《红红火火过大年》，诗朗诵《新年你好》、豫剧《祖国的大建设》、非洲鼓《爱我中华》等丰富多彩的节日络绎不绝，最后随着歌伴舞《好运都来》，把演出推向了高潮，所有演职人员和志愿者们一起欢歌笑语共迎新年。

　　在“书万福 进万家”环节，洛阳移动书法爱好者现场书写新春对联，送出企业对社区居民浓浓的新年祝福。书写现场，真草隶篆行各体浓墨重彩的“福”字，吸引了小区居民的围观，大家排队以求充满着吉祥和新春气息的春联，大厅内洋溢着节日的喜庆气息。

　　近年来，为发挥全国精神文明单位榜样的力量，洛阳移动与社区文明共建活动层出不穷，曾先后深入社区开展“法律服务进社区”“安全消防宣传进社区”“防电信诈骗”“粽香端午”“欢乐重阳”“冬至包饺子”等活动。本次活动不仅丰富了居民业余文化生活，更增进了“邻里情”以及社区凝聚力和向心力，提升社区居民的归属感和幸福感，营造出喜庆祥和的新春欢乐氛围。(郭海燕)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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