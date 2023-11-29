欢迎报名！洛阳这两个春节活动招募志愿者

30日，记者获悉，隋唐洛阳城景区“神都迎春·宫里过年”主题活动和“天街奇幻夜·神都洛阳年”2024首届天街新春盛会面向社会招募志愿者。如果您热心公益，即日起可拨打电话报名。

30日，记者获悉，隋唐洛阳城景区“神都迎春·宫里过年”主题活动和“天街奇幻夜·神都洛阳年”2024首届天街新春盛会面向社会招募志愿者。如果您热心公益，即日起可拨打电话报名。

据了解，“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动将于2月10日至2月25日，在隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)开展。本次活动将围绕“开城”“上朝”“观灯”三个部分展开，重现隋唐时期春节盛况，带游客穿越千年，享国风文化盛宴。

而在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)，2月7日至2月24日将举行“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会。本次活动包含“洛阳年十礼”神都新春盛会、“神都万来朝”沉浸互动巡演、“神都奇幻夜”灯火夜游狂欢、“洛阳尚食局”丝路万国及洛阳美食体验展四大主题，年味十足。

“神都迎春·宫里过年”主题活动志愿者招募具体要求如下：

服务时间：2024年2月10日至2月25日9:00—21:00(分白、晚班)。

服务地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。

招募对象及条件：18岁至50岁，男女不限，普通话标准，思想端正，文明有礼，有较强的服务意识，能吃苦耐劳，招募人数为100人。

主要职能：景区引导员(有专业岗前培训)。志愿者经统一培训后，在景区开展文明引导、秩序维护、疏导游客、不文明行为劝导等志愿服务活动。

报名时间：2024年1月27日—2月5日。

报名电话：0379—61109862 (注：咨询时间为9:30-11:30、14:30-17:00)。

“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会志愿者招募具体要求如下：

服务时间：2024年2月7日至2月24日(日场时段10：00-18:00，夜场时段18:00-22:00)。

服务地点：隋唐洛阳城天街南段(定鼎门至永通门里坊展示路)。

招募对象及条件：热爱家乡礼貌得体、形象佳、身体健康、无不良记录者，18岁至40岁，有志愿经验者、家在洛阳市区者优先。

主要职能：为入园游客答疑解惑，协助团队管理现场秩序。主动沟通，自备古典妆造更佳。

报名电话：13838415811。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）