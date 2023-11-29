洛阳文旅亮相马德里国际旅游展

日前，第44届马德里国际旅游展在西班牙马德里国际会展中心举办，洛阳旅行社代表组团参加，推介洛阳市文化旅游资源。 日前，第44届马德里国际旅游展在西班牙马德里国际会展中心举办，洛阳旅行社代表组团参加，推介洛阳市文化旅游资源。 马德里国际旅游展是全球规模最大、影响力广泛的国际旅游盛会之一，第44届马德里国际旅游展将持续至28日，来自152个国家和地区的806家参展商和9000家企业参展。本次展会开幕当天，世界旅游城市联合会举办“赓续与繁荣·中国出入境旅游市场新发展”主题论坛，多个城市的代表及相关旅游机构代表，分享对中国出入境旅游市场的展望，洛阳市作为世界旅游城市联合会的创始会员城市参加论坛。 本次展会期间，洛阳旅行社参会工作人员身穿汉服推介“最早的中国——洛阳”，成为展会一道靓丽风景线，吸引参展商纷纷拍照留念。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏）(通讯员供图)