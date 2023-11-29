洛阳市道德模范段素梅：做有益于社会的事，不负此生

近期，第九届洛阳市道德模范名单公布，新安蓝鹰救援队发起人之一、副队长段素梅榜上有名。面对这份荣誉，她说：“做一些有益于社会的事情，才不负此生。”

段素梅(受访者供图)

近期，第九届洛阳市道德模范名单公布，新安蓝鹰救援队发起人之一、副队长段素梅榜上有名。面对这份荣誉，她说：“做一些有益于社会的事情，才不负此生。”

段素梅今年54岁，2008年以前是一名婚礼司仪，自2008年起投身于公益事业。

谈起投身于公益事业的契机，段素梅感触颇深。“2008年发生了汶川大地震，我作为当地小有名气的婚礼司仪，参加了抗震救灾募集善款活动。”她说，募捐活动开始后，大家纷纷参与捐款捐物。不到3天，全县就募集到200多万元善款。助人带来的正能量，让她收获了满满感动，也促使她下决心投身于公益事业。

2010年，新安县巾帼创业促进会成立，并发起了“爱心妈妈认助失母儿童”活动。段素梅不仅是该促进会的发起人之一，还成为一名“爱心妈妈”，义务助养了一名被遗弃的4岁残疾女孩。在她的影响与带动下，很多亲友自愿加入爱心帮扶的队伍，越来越多困难家庭的孩子们得到了救助。

为服务更多困难群众，2019年，段素梅与朋友发起创建了新安蓝鹰救援队。担任副队长的她率先垂范，先后参与省内外各类救援300多起。2021年郑州、新乡等地的水灾，近期的甘肃地震等，都有她忙碌的身影。经过多年发展，新安蓝鹰救援队从成立之初的几十名队员，发展到现在的200余名队员。

此外，段素梅还积极免费帮助乡亲们卖葡萄、黄桃、红薯等农产品。“农民太不容易了，帮助他们，也是为乡村振兴作贡献！”段素梅说，每到农产品收获时节，她会通过微信朋友圈等平台帮助老乡销售。

现在，段素梅不仅担任新安蓝鹰救援队副队长，还义务承担了新安县绿苑书房的管理工作。本着干一行、爱一行、钻一行、精一行的工作态度，她不断创新管理方式，发起成立了“周末诵读角”，做到周周有活动、期期有不同，吸引了众多诵读爱好者参加。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）