洛阳启动“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动

记者近日从市教育局获悉，我市启动“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动，打造劳动实践教育品牌。

记者近日从市教育局获悉，我市启动“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动，打造劳动实践教育品牌。

据悉，“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动将立足优秀传统文化，在全市中小学、幼儿园开展种植行动、思政教育、科学教育、食育实践等活动。活动将引导学生利用劳动实践课或课余时间，种植花草、果蔬、中草药或农作物等，并参与选种、育苗、养护、收获、烹饪、深加工等各环节，让学生跳出书本走进实践，做到学思结合、知行合一。

接下来，我市将开展“手植一抹绿，绿色沁我心”种植行动、“创造美好生活，涵养家国情怀”思政教育活动等，促进各学校内涵发展和教育质量提升，培育学生爱家乡、爱祖国的深厚情怀。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘青青)