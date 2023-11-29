宜阳县黄龙庙村依托乡里中心 整合闲置资源开展培训服务

鼓声震天、气势磅礴，村民们正在进行鼓舞排练，个个精神焕发。这是近日记者在宜阳县锦屏镇黄龙庙村乡里中心看到的一幕。

鼓声震天、气势磅礴，村民们正在进行鼓舞排练，个个精神焕发。这是近日记者在宜阳县锦屏镇黄龙庙村乡里中心看到的一幕。

近年来，黄龙庙村依托乡里中心，整合闲置资源开展培训服务，帮助居民掌握更多技能，丰富群众业余生活。

黄龙庙村培训服务的课程表上，盘鼓、普通话、书法、豫剧、音乐、茶艺等课程应有尽有。“目前，固定有30多名村民在这里学习。”黄龙庙村驻村第一书记、村党支部书记马颢镛说。

黄龙庙村曾是软弱涣散村，村“两委”在群众中缺乏号召力。2021年，担任黄龙庙村驻村第一书记的马颢镛被任命为该村党支部书记，有驻村经历的他深知，凝聚人心是黄龙庙村发展的第一步。

马颢镛介绍，当时不少村民白天坐在路边唠家常，晚上聚在一起跳广场舞，活动零散单一，缺少组织性。村里的新时代文明实践站、黄龙书画院等场所却少有人问津。

一边是缺少组织性的活动，另一边是闲置的资源，如何破题？

利用闲置空间开展技能培训，是马颢镛最初的想法。他在走访中发现，不少50岁以上的村民没有固定工作，对培训的需求也不尽相同。“大家有愿意学习就业技能的，也有想学业余爱好的。”马颢镛介绍，他有了建设乡村学院的想法，为群众开设不同类型的课程。

闻听此消息，不少村民有了疑问，“收费吗？”“有没有补贴？”……经过马颢镛及其他村“两委”成员的耐心讲解，他们才放宽心，有了加入的意愿，还对培训课程表达自己的想法。

场地有了，学员有了，师资问题来了。“村里集体经济有限，花钱请老师不太现实。”马颢镛认为，还是得从本村挖掘人才。他在盘点过程中发现，村里每年有三四十名本科毕业生，还有已就业的教师、医生等，其中不少还是党员。

为把人才挖过来，马颢镛一个一个打电话，挨家挨户走访，表达改变村容村貌的决心，最终有20余人成为乡里中心的培训老师。“这些老师大都有本科及以上学历，离家也比较近，能够保证课堂教学质量。”马颢镛说。

为确保培训服务长效开展，黄龙庙村“两委”还安排专人进行管理，一方面做好培训场地和器具的日常维护，另一方面了解村民想学的课程，由马颢镛负责提前联系相关老师。

“真没想到，这把年纪还能在家门口上学，真得劲。我们一周能上四次课，每次都不重样。”58岁的学员王开亭笑着说，以前她主要在家带孙子，现在孙子能在乡里中心的二楼玩，还有专人照看，她能安心学习各种技能。

“在家门口就能听课学技能，村民们普遍反映生活比以前丰富了、充实了，感觉好得很。”马颢镛说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张珂 文/图）