洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县黄龙庙村依托乡里中心 整合闲置资源开展培训服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:24

　　鼓声震天、气势磅礴，村民们正在进行鼓舞排练，个个精神焕发。这是近日记者在宜阳县锦屏镇黄龙庙村乡里中心看到的一幕。

　　近年来，黄龙庙村依托乡里中心，整合闲置资源开展培训服务，帮助居民掌握更多技能，丰富群众业余生活。

　　黄龙庙村培训服务的课程表上，盘鼓、普通话、书法、豫剧、音乐、茶艺等课程应有尽有。“目前，固定有30多名村民在这里学习。”黄龙庙村驻村第一书记、村党支部书记马颢镛说。

　　黄龙庙村曾是软弱涣散村，村“两委”在群众中缺乏号召力。2021年，担任黄龙庙村驻村第一书记的马颢镛被任命为该村党支部书记，有驻村经历的他深知，凝聚人心是黄龙庙村发展的第一步。

　　马颢镛介绍，当时不少村民白天坐在路边唠家常，晚上聚在一起跳广场舞，活动零散单一，缺少组织性。村里的新时代文明实践站、黄龙书画院等场所却少有人问津。

　　一边是缺少组织性的活动，另一边是闲置的资源，如何破题？

　　利用闲置空间开展技能培训，是马颢镛最初的想法。他在走访中发现，不少50岁以上的村民没有固定工作，对培训的需求也不尽相同。“大家有愿意学习就业技能的，也有想学业余爱好的。”马颢镛介绍，他有了建设乡村学院的想法，为群众开设不同类型的课程。

　　闻听此消息，不少村民有了疑问，“收费吗？”“有没有补贴？”……经过马颢镛及其他村“两委”成员的耐心讲解，他们才放宽心，有了加入的意愿，还对培训课程表达自己的想法。

　　场地有了，学员有了，师资问题来了。“村里集体经济有限，花钱请老师不太现实。”马颢镛认为，还是得从本村挖掘人才。他在盘点过程中发现，村里每年有三四十名本科毕业生，还有已就业的教师、医生等，其中不少还是党员。

　　为把人才挖过来，马颢镛一个一个打电话，挨家挨户走访，表达改变村容村貌的决心，最终有20余人成为乡里中心的培训老师。“这些老师大都有本科及以上学历，离家也比较近，能够保证课堂教学质量。”马颢镛说。

　　为确保培训服务长效开展，黄龙庙村“两委”还安排专人进行管理，一方面做好培训场地和器具的日常维护，另一方面了解村民想学的课程，由马颢镛负责提前联系相关老师。

　　“真没想到，这把年纪还能在家门口上学，真得劲。我们一周能上四次课，每次都不重样。”58岁的学员王开亭笑着说，以前她主要在家带孙子，现在孙子能在乡里中心的二楼玩，还有专人照看，她能安心学习各种技能。

　　“在家门口就能听课学技能，村民们普遍反映生活比以前丰富了、充实了，感觉好得很。”马颢镛说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张珂 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
        对怕冷、怕风以及常出现虚寒性腹痛、腰酸、膝冷的市民朋友来说，平时要注意养肾阳。
  • ·孕妇来洛游玩突遇“胎膜早破” 洛阳医护……
  • ·被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重...
  • 牵住项目“牛鼻子” 洛阳各县区给项目...
  • 河南省十四届人大二次会议洛阳代表团...
  • 洛阳发现恶性疟病例！市疾控中心紧急提醒
  • 最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持...
  • 伊滨区实验中学项目加紧推进
  • 洛轴：抢抓新风口 冲刺新赛道
  • 洛阳石化：研发新品增效益 冲刺新年“...
  • “上门做饭”服务在洛阳悄然兴起 方便...
  • “龙经济”激活新年消费市场（“龙”...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    红颈苇鹀
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605