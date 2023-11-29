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促进个体工商户发展！涧西区市场监管局重点帮扶辖区“名优特新”工商户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:22

　　“感谢市场监管部门的协调，我们才能走出困境，现在30万元贷款已经到账，我们的经营也走上正轨了。”日前，涧西区上海市场天奥家具城京华红木家具馆负责人李洋激动地说。

　　李洋已经从事红木家具生意多年，受客观因素影响，他的经营出现了资金缺口。去年12月，涧西区市场监管局工作人员在走访中了解到这一情况后，第一时间和中国银行七里河支行取得联系，使银企双方成功牵线并达成初步借贷意向。

　　由于李洋经营的京华红木家具馆为“名优特新”工商户，涧西区市场监管局为其开具了相关证明。之后，银行工作人员多次到京华红木家具馆，实地察看了库存、进货单、销售情况和房租、水电等缴纳情况，最终为其发放贷款30万元。“贷款到账解决了公司的融资难题，近期已经进了3次货，我一定会守住‘名优特新’的名号，好好经营，相信以后的生意会更好！”李洋信心满满。

　　记者从涧西区市场监管局了解到，为促进个体工商户发展，该局探索对辖区“名优特新”工商户进行重点帮扶，经过层层筛选，确定了71家“名优特新”工商户。工作人员逐一上门走访了解工商户生产经营情况、存在的问题和今后打算，(如图)针对问题采取相应措施，对于有贷款需求的，对接金融机构审核和发放贷款。同时，针对辖区企业、工商户存在的资金短缺等难题，该局已两次组织召开“政银企”洽谈对接会，百余家企业、工商户参加，截至目前已累计发放贷款900余万元，为经济发展注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李凤采 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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