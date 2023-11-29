“上门做饭”服务在洛阳悄然兴起 方便消费者但需规范

近日，家住洛龙区的刘亚南下单预约了“上门做饭”服务。不到1个小时，四菜一汤端上桌，色香味俱全，花费为69元。

近日，家住洛龙区的刘亚南下单预约了“上门做饭”服务。不到1个小时，四菜一汤端上桌，色香味俱全，花费为69元。“比出门吃方便，比外卖省钱也健康，我觉着很不错。”刘亚南说。

“上门做饭”服务在洛阳悄然兴起，哪些人在提供服务？哪些人购买该服务？相关从业者又有哪些看法？日前，记者对此进行了采访。

绘图 雅琦

预约下单，有人定点“上门做饭”

“这已经是我第三次下单‘上门做饭’服务了。”今年37岁的刘亚南说，她的首次体验还要从去年9月说起。

“自从家里添了二宝，我就请了一位保姆。但保姆每周单休，所以每到星期日中午那顿饭，总让我和老公手忙脚乱。”刘亚南说。

一次偶然的机会，刘亚南在社交平台上刷到了洛阳同城有关“上门做饭”的帖子，得知价格不贵且洛龙区可以接单，她尝试联系预约。几个人吃饭、有何口味需求、是否提前定好菜单……经过简单沟通明确需求后，便有阿姨如约上门做饭。

“阿姨手脚麻利，不到1小时，不仅做了两荤两素四道菜，厨房也收拾整洁。阿姨离开后，我们一家四口静静享受丰盛午餐，随后我只需要把碗筷洗了就行。”刘亚南说，菜、肉等食材是自己提前准备的，阿姨入户提供洗、切、烹饪等服务，首次“上门做饭”服务花费59元。

“虽然阿姨不是饭店的大厨，但家常菜做得有滋有味，尤其是大盘鸡，味道很好。”刘亚南说，如果点外卖，花费少说也得上百元，“上门做饭”的食材、调味品都是自家的，用起来放心。因首次体验感不错，刘亚南不仅接连下单，还将这项服务推荐给了亲朋好友。

“上门做饭”服务不仅能做日常家常菜，如遇聚会、宴请等也能帮上忙。43岁的张女士首次尝鲜“上门做饭”服务就是因为一次生日宴。

“孩子10周岁生日时，特意请了同小区的几个好朋友来家里庆祝。但那段时间我特别忙，就想起了之前在社交平台看过同城可以上门做饭的帖子。”张女士说，经综合考虑，她预约了“上门做饭”服务。结合家中食材，做饭阿姨上门烹饪了咖喱鸡块、排骨汤、红烧鸡翅等6个菜，收费为79元。在张女士看来，这种方式满足了“不想做饭”和“好好吃饭”两种需求，省力又省心。张女士希望这项服务能够推广开来，通过社区或平台等实现快速预约。