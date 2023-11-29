全力加强执法监督 守牢安全生产底线

昨日，副市长李新红带队调研安全生产工作。

昨日，副市长李新红带队调研安全生产工作。

李新红一行先后前往涧西区升龙城小区、中弘中央广场小区、辽宁路与丽新路交叉口沿街商铺，西工区西工小街、丹尼斯大卫天地、香榭里舍小区等处，实地查看高层建筑消防安全、瓶装燃气使用安全及“瓶改管”“气改电”等工作落实情况，并针对存在问题现场提出整改要求。

李新红强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立底线思维，坚持人民至上、生命至上，全力维护人民群众生命财产安全。要聚焦重点领域，从严从实从细推进高层建筑消防安全综合治理，强化消防设施维护管理，加快“瓶改管”“气改电”工作步伐，坚决遏制各类安全事故发生。要加强执法监督，坚持“隐患就是事故”的工作理念，排查各类隐患、明确整治措施、严格整治时限，从根本上消除事故隐患。要强化宣传引导，大力普及消防安全知识，定期组织开展消防安全培训和消防演练，切实提升群众消防安全意识和自防自救能力，营造良好的消防安全环境。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹)