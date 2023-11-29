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“小修小补”重上岗 “宝妈学员”再就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:18
王玉艳开了裁缝铺

　　“配把钥匙、补条车胎、修个裤边……城市越来越大，居民越来越多，‘小修小补’少不了。”26日，在洛龙区关林街道石油社区，王玉艳和记者聊起了生意经。

　　47岁的王玉艳干裁缝20余年，头发花白、两手老茧，干起活来很利索。她从小喜欢做手工活，当初“找邻居借了10元钱”闯荡郑州，靠着在街边摆摊，“给儿子备下一套婚房”。

　　前两年，王玉艳萌生了退意：“常年露天‘打游击’，吃饭没准点，寒暑天都得扛。”想到自己年纪大了，孩子有了工作，她便不想再上街出摊。

　　王玉艳所居住的石油社区，是一个老社区。社区党委书记高维玮回忆：“有一段时间，‘小修小补’确实消失了。群众通过各种渠道表达‘设置专门区域、让小手工回归’的建议。”

　　为了让这些摊位回归生活，“小修小补”引路行动应运而生。从去年开始，我市大力推进一刻钟便民生活圈建设，支持与居民日常生活密切相关的便利店、综合菜市场、生鲜超市、早餐店、美容美发店、洗染店、药店、家政服务点、金融服务点、再生资源回收点、快递点、缝补点等进社区。

　　借着这股“东风”，去年，王玉艳的裁缝铺又开业了，在石油社区内，店面七八平方米虽不显眼，但再也不用露天“打游击”。她告诉记者，一年时间，她的微信里“攒”下了百余位老顾客。

　　无独有偶。在香榭里·阳光社区，一刻钟便民生活圈培育网红带货等新消费业态，帮助创业者将商品及服务信息通过线上渠道快速传播。

　　“爱宝直播达人培育计划”是该生活圈推出的一个公益项目，目前已培训近10位“宝妈学员”。社区居民高亮亮是首批学员之一，参加了3次培训。

　　高亮亮曾是一位全职妈妈，孩子上学后，她的空闲时间多了，重新就业的想法越来越强烈。在生活圈公益培训师的帮助下，她从最初一窍不通的“小白”，到能独立完成短视频的拍摄、剪辑和发布，只用了一个多月。在直播间里，她不再紧张得手抖，面对镜头，能够落落大方地介绍店铺、展示商品、与客户沟通。如今，她成了一名网络主播，月收入近万元。

　　“一刻钟便民生活圈不仅方便了居民生活，也方便了居民在家门口实现就业创业。”市商务局相关负责人表示，下一步将鼓励商户创新经营品类，延伸服务链条，通过微小业态带动就业；联合社区组织建设“家门口就业服务示范站”，着力推进“家门口”就业服务工作标准化、专业化、规范化、智能化；针对网络直播等年轻人喜欢的灵活就业形态，创造更多培训和上岗的机会，让居民在家门口“安居”并“乐业”着。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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