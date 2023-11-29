孟津区康乐街道：一张便民服务卡，居民办事有“门路”

“刚拿到这张卡，就发挥了作用！”近日，在孟津区康乐街道康乐社区博泰花园小区，41岁的居民李增光站在自家储藏间里，直夸社区工作人员服务做得好。

这张小卡片，能帮助居民解决很多实际问题

“刚拿到这张卡，就发挥了作用！”近日，在孟津区康乐街道康乐社区博泰花园小区，41岁的居民李增光站在自家储藏间里，直夸社区工作人员服务做得好。

李增光家的储藏间在3年前出现了严重的渗漏水问题，不仅导致墙皮脱落、物品发霉，还影响到周边邻居的日常生活。3年来，他多次找小区物业公司反映情况，但因为渗漏水原因不明，问题一直没有得到解决。

前几天，一名社区网格员来到李增光家，给他发了一张便民服务卡，嘱咐他如果有事儿需要帮忙，可以随时拨打卡上的电话号码求助。

随后，李增光抱着试一试的想法，打通了便民服务卡上一名社区网格长的电话，对方很快赶到现场，并将相关情况上报。最终，在社区的协调下，物业公司答应对李增光家储藏间的渗漏水问题进行处理。

记者在李增光家的储藏间看到，维修人员在储藏间墙角下挖开一道口子，里面存着不少积水。康乐社区相关负责人说，这些积水是从墙体内部渗出的，初步判断是污水管网破损导致的。接下来，他们会督促物业公司尽快维修污水管网，并一直跟进此事，直到问题得到彻底解决。

还有康乐街道双苑社区78岁的居民牛先生，前一段，他被便民服务卡“救”了一次。

牛先生因病身上需要长期留置导尿管，有一天，他突然发现导尿管需要更换，便赶紧拨打了急救电话。可是，由于当天牛先生的子女都不在家，老伴也背不动他，等急救车开到楼下时，牛先生却迟迟无法下楼。

当时，牛先生的老伴拨打了便民服务卡上的电话，社区得知情况后，立即安排多名志愿者到场，将牛先生从楼上抱了下来，并在牛先生更换完导尿管后又将其抱回了家。

记者了解到，今年以来，康乐街道安排各社区向居民发放便民服务卡，卡上印有街道、社区主要领导以及相关工作人员的姓名、电话。居民一卡在手，知道有事儿找谁问、有意见向谁提、有困难找谁帮，解决了原来办事找不到“门路”的问题。截至目前，康乐街道已累计向居民发放5000余张便民服务卡，先后有百余名居民通过便民服务卡解决了诉求。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 赖春蔚 文/图）