洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持续阴雨雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:17

　　今天是腊月二十，也是我市持续阴雨雪天气前的最后一个晴天。按照传统习俗，腊月二十被称为“招财节”，预示着新的一年财源滚滚。

　　昨日，市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，明天到2月4日，我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。

　　降雪集中时段在明天下午到夜里和2月3日，过程累计降水量15毫米到25毫米，局地30毫米左右，积雪深度9厘米到15厘米，山区18厘米左右。2月1日到4日，气温较前期下降10℃左右，最高气温将维持在-3℃左右，最低气温-7℃左右，山区-10℃左右。

　　气象部门提醒，本轮大范围雨雪天气过程，将对回乡探亲、旅游出行造成很大影响，建议公众密切关注天气情况，提前做好出行安排。公众室外活动需采取防寒保暖措施，同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天转多云，气温-2℃～9℃。

　　明日：阴天转小雨或雨夹雪，夜里有中雪，东北风3级～4级，气温-1℃～6℃。

　　2月1日(周四)：阴天有小雪，局地中雪，东北风3级～4级，气温-4℃～0℃。

　　2日(周五)：阴天有中雪，东北风3级左右，气温-5℃～-3℃。

　　3日(周六)：阴天有大雪，局地暴雪，气温-6℃～-4℃。

　　4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5℃～-3℃。

　　5日(周一)：多云到阴天，气温-8℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
        对怕冷、怕风以及常出现虚寒性腹痛、腰酸、膝冷的市民朋友来说，平时要注意养肾阳。
  • ·孕妇来洛游玩突遇“胎膜早破” 洛阳医护……
  • ·被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重...
  • 牵住项目“牛鼻子” 洛阳各县区给项目...
  • 河南省十四届人大二次会议洛阳代表团...
  • 洛阳发现恶性疟病例！市疾控中心紧急提醒
  • 最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持...
  • 伊滨区实验中学项目加紧推进
  • 洛轴：抢抓新风口 冲刺新赛道
  • 洛阳石化：研发新品增效益 冲刺新年“...
  • “上门做饭”服务在洛阳悄然兴起 方便...
  • “龙经济”激活新年消费市场（“龙”...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    红颈苇鹀
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605