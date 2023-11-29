最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持续阴雨雪天气

今日洛阳晴天转多云，气温-2℃～9℃。

今天是腊月二十，也是我市持续阴雨雪天气前的最后一个晴天。按照传统习俗，腊月二十被称为“招财节”，预示着新的一年财源滚滚。

昨日，市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，明天到2月4日，我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。

降雪集中时段在明天下午到夜里和2月3日，过程累计降水量15毫米到25毫米，局地30毫米左右，积雪深度9厘米到15厘米，山区18厘米左右。2月1日到4日，气温较前期下降10℃左右，最高气温将维持在-3℃左右，最低气温-7℃左右，山区-10℃左右。

气象部门提醒，本轮大范围雨雪天气过程，将对回乡探亲、旅游出行造成很大影响，建议公众密切关注天气情况，提前做好出行安排。公众室外活动需采取防寒保暖措施，同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。

最近几天天气预报

今日：晴天转多云，气温-2℃～9℃。

明日：阴天转小雨或雨夹雪，夜里有中雪，东北风3级～4级，气温-1℃～6℃。

2月1日(周四)：阴天有小雪，局地中雪，东北风3级～4级，气温-4℃～0℃。

2日(周五)：阴天有中雪，东北风3级左右，气温-5℃～-3℃。

3日(周六)：阴天有大雪，局地暴雪，气温-6℃～-4℃。

4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5℃～-3℃。

5日(周一)：多云到阴天，气温-8℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）