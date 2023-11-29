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洛阳发现恶性疟病例！市疾控中心紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 22:54

　　2024年春运已拉开大幕，天南海北的游子陆续踏上归途，人群流动和聚集性活动大幅增多，呼吸道疾病感染风险加大。近期，归国人员也明显增多，国内多地疾控部门报告发现输入性疟疾病例。洛阳市疾控中心提醒，假日期间，健康防控不容松懈。

　　疟疾

　　近期，山东烟台、广东惠州等地疾控部门陆续报告发现疟疾输入病例，甚至出现恶性疟。

　　“疟疾是经蚊虫叮咬或输入疟疾患者血液所引起的虫媒传染病，一般会出现周期性发冷、发热、出汗等临床表现，俗称‘打摆子’。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家介绍，由于感染疟疾的症状与流感相似，不及时救治后果严重。尤其是急性重症疟疾，发作时会出现昏迷、意识障碍，并引发多系统功能衰竭而导致死亡。

　　2021年6月30日，世卫组织宣布中国获得无疟疾认证。但消除不等于消灭，由于人员跨境流动，我国每年仍有一定数量的境外疟疾输入病例，并时有重症和死亡病例发生。

　　疟疾离我们远吗？监测情况显示，2023年，河南省有死亡病例出现。具体到洛阳，2023年洛阳全年报告病例数是2022年全年的近3倍，且感染者全部都是务工人员，其中绝大多数从非洲回国。这其中，春节假期和国庆假期前后，病例相对增多。2024年1月，洛阳市在归国人员中发现恶性疟病例。

　　洛阳市疾控中心提醒，假期前后，归国人员增加，部分市民也有到东南亚出游的打算。市民可在出境前了解目的地国家的疟疾流行状况，学习防治知识。境外游期间，一旦出现发冷、发热、腹泻等症状，应及时就诊，防止病情恶化。回国入境时和入境后，若有发热、腹泻等症状，应如实向海关和医务人员说明健康状况及疟疾流行区旅居史，以便早发现、早诊断和早治疗，避免发生生命危险。

　　同时，建议市民入境后2年内出现发热症状时，及时到县级或县级以上医院就诊，并告知医生疟疾流行国家或地区旅居史。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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