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牵住项目“牛鼻子” 洛阳各县区给项目建设“划重点”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 22:26

　　车辆来回穿梭，机械运转不息，工人们干劲十足……位于洛阳市伊滨区的中州时代新能源生产基地项目建设现场，30万平方米核心厂房已经封顶，变电站、宿舍、食堂等配套用房正加紧建设，向着今年投产的目标全力冲刺。

　　“项目为王”，蓄积发展后劲。近日陆续召开的洛阳各县区两会，坚持以项目谋发展、以项目论英雄，把抓项目作为稳投资稳增长的关键举措，开展重大项目集中攻坚行动，以重大项目建设之“进”筑牢高质量发展之“稳”。

　　围绕省市重点项目以商招商、“链”接风口、壮大集群，是不少县区抓项目、谋发展的思路。

　　中州时代，是洛阳抢抓风口引进落地的重大产业项目。伊滨区将全力推进中州时代新能源生产基地项目建设，确保一期第一栋厂房二季度试运行，第二栋厂房开工建设。同时，伊滨区还将加快推进配套新能源产业园以及震裕结构件、华伊石墨烯负极材料等15个产业链项目建设，打造千亿新能源产业集群。

　　百万吨乙烯项目，是洛阳产业发展的“头号工程”。孟津区将围绕百万吨乙烯项目延链补链，加快推进化工园区二次扩区，深化宏兴新能与齐成控股合作，实质性开工抚顺东科碳酸乙烯酯等项目，落地布局平煤神马己二腈等项目，对接招引金发科技、中科新材等更多行业龙头、上下游企业。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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