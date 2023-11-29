洛阳市文广旅局发布春节假期出游提醒

春节假期临近，洛阳市文广旅局日前发布春节假期出游提醒，倡导广大市民树立文明旅游意识，出行前合理规划行程，在乐赏美景时莫忘安全与文明。

春节假期临近，洛阳市文广旅局日前发布春节假期出游提醒，倡导广大市民树立文明旅游意识，出行前合理规划行程，在乐赏美景时莫忘安全与文明。

提高冬季旅游安全意识。避开低温、雨雪、冰冻等恶劣天气，做好防寒保暖。驾乘机动车出游时，途中全程系好安全带，必要时做好防滑等安全保护措施。谨慎参与高空、高速、涉水、探险等高风险项目，根据个人年龄、健康等状况量力而行，不前往未开发开放、缺乏安全保障的区域游览。

让文明旅游成为自觉。营造文明、和谐的旅游环境关系到每一名游客的切身利益，广大市民在出行过程中应自觉遵守文明行为规范，树立文明出游意识，遵守公共秩序和社会公德。保护文物古迹，维护环境卫生，做好垃圾分类，爱惜公共设施，尊重各地风俗习惯、文化传统等，积极做文明旅游的践行者。

提前规划行程，出游理性消费。提前了解目的地天气、交通及旅游景区开放情况和门票预约措施，合理规划旅游线路和时间，尽量避开热门游览景区和出行高峰时段。参团旅游时，务必查看旅行社是否具备经营资质，不要以价格高低作为唯一标准，不购买明显低于经营成本的旅游产品。在旅途中，要选择正规、诚信商店或管理规范的市场购买纪念品，不要盲目听信商家的推荐，避免冲动消费。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）