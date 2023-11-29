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全市第一！洛龙区2023年新增经营主体15274余户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 17:56

　　今日记者从洛阳市洛龙区市场监管局获悉，2023年洛龙区新增经营主体15274余户，实有经营主体数量74529户，该区新增经营主体数量和实有数量均位列洛阳各县区第一名。

　　去年以来，洛龙区市场监管局不断深化商事制度改革，持续优化营商环境，多措并举创新服务举措，促进经营主体健康快速发展。

　　全力推行企业登记全程电子化，打通了全程电子化登记的“最后一公里”，真正实现了“一网办、不见面”；率先引入“商事登记全业务自助一体机”，实现132个行业475个非前置审批项目营业执照申请、审批、打印自助办理、立等可取；在洛龙区政务服务大厅设立“企业开办专区”，推行“一件事一次办”，实行“前台综合受理，后台分类审批、统一窗口出件”的企业开办线下“一窗通办”服务模式；将企业开办流程压缩至1个环节，企业登记、公安刻章、税控盘和发票领取、社保登记、银行预约开户等项目全部免费，实现了开办企业“零成本”。与此同时，推出线上线下“保姆式”帮办指导、延时服务“中午不打烊”“5+2”“白+黑”办理企业登记业务，最大限度服务经营主体。

　　洛龙区市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将紧紧围绕经营主体需求，积极创新工作举措，通过“减”流程、“加”服务，推动营商环境“换挡提速”，助推经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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