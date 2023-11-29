大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重要天气报告

受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，1月31日到2月4日我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。

受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，1月31日到2月4日我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。 刚刚洛阳市气象局发布重要天气报告，报告称受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，1月31日到2月4日我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。降雪集中时段在1月31日下午到夜里和2月3日，过程累计降水量15到25毫米，局部30毫米左右，积雪深度9到15厘米，山区18厘米左右。2月1日到4日气温较前期下降10℃左右，最高气温将维持在-3℃左右，最低气温可达-7℃左右，山区-10℃左右。 一、天气预报 今天下午到夜里：晴天到多云，气温-2～10℃。 1月30日(周二)：晴天转多云，气温-2～9℃。 1月31日(周三)：阴天转小雨或雨夹雪，夜里有中雪，东北风3～4级，气温-1～6℃。 2月1日(周四)：阴天有小雪，局部中雪，东北风3～4级，气温-4～0℃。 2月2日(周五)：阴天有中雪，东北风3级左右，气温-5～-3℃。 2月3日(周六)：阴天有大雪，局部暴雪，气温-6～-4℃。 2月4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5～-3℃。 二、影响与建议 1.此次雨雪低温天气恰逢春运返乡出行高峰，交通安全风险加大，建议加强交通安全、城市运行等管理工作。 2.雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，建议做好除冰融雪和路面巡查工作；大风、雨雪冰冻对索道、大型游乐设施、玻璃栈道等设施的运行造成安全风险，山岳型景区海拔高、气温低，需做好防寒保暖措施。 3.需防范雨雪冰冻、低温等对交通运输、能源物资供应、电力通讯设施、简易构筑物、公众健康等的不利影响；公众室外活动需做好防寒保暖，同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。⑥