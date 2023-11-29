洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 15:03

　　刚刚洛阳市气象局发布重要天气报告，报告称受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，1月31日到2月4日我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。降雪集中时段在1月31日下午到夜里和2月3日，过程累计降水量15到25毫米，局部30毫米左右，积雪深度9到15厘米，山区18厘米左右。2月1日到4日气温较前期下降10℃左右，最高气温将维持在-3℃左右，最低气温可达-7℃左右，山区-10℃左右。

　　一、天气预报

　　今天下午到夜里：晴天到多云，气温-2～10℃。

　　1月30日(周二)：晴天转多云，气温-2～9℃。

　　1月31日(周三)：阴天转小雨或雨夹雪，夜里有中雪，东北风3～4级，气温-1～6℃。

　　2月1日(周四)：阴天有小雪，局部中雪，东北风3～4级，气温-4～0℃。

　　2月2日(周五)：阴天有中雪，东北风3级左右，气温-5～-3℃。

　　2月3日(周六)：阴天有大雪，局部暴雪，气温-6～-4℃。

　　2月4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5～-3℃。

　　二、影响与建议

　　1.此次雨雪低温天气恰逢春运返乡出行高峰，交通安全风险加大，建议加强交通安全、城市运行等管理工作。

　　2.雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，建议做好除冰融雪和路面巡查工作；大风、雨雪冰冻对索道、大型游乐设施、玻璃栈道等设施的运行造成安全风险，山岳型景区海拔高、气温低，需做好防寒保暖措施。

　　3.需防范雨雪冰冻、低温等对交通运输、能源物资供应、电力通讯设施、简易构筑物、公众健康等的不利影响；公众室外活动需做好防寒保暖，同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
        这种情况可能是感染了猫抓病，建议及时到医院就诊。
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
  • ·健康快讯：市妇幼保健院开展免费儿童体脂测评及人体成分分析活动
  • ·高强度行走后，脚底疼如何缓解？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 关于2024年春节放假安排的通知
  • 省长王凯参加洛阳代表团审议
  • 晴天即将“退场” 大范围雨雪天气“接...
  • 大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重...
  • 2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会首次...
  • 洛阳发布首批两家市级创新联合体拟组...
  • “洛城有爱 福送万家”义写春联活动启动
  • 春节假期，洛阳这些热门博物馆正常开放
  • 西工区老旧小区改造今年上半年将实现...
  • 压紧压实责任 落实管控措施 坚决防范...
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    灯展倒记时

    祈福龙年

    流光溢彩"打铁花"

    日升日落
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605