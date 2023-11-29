洛阳12315指挥中心发布春节消费提醒

随着春节临近，外出游玩、就餐等也将进入高峰。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒，请广大消费者理性消费、合理规划、依法维权。

随着春节临近，外出游玩、就餐等也将进入高峰。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒，请广大消费者理性消费、合理规划、依法维权。

外出游玩的消费者要选择具有资质的旅行社报名参团，注意查看“一照一证”，即《营业执照》和《旅行社业务经营许可证》，仔细核对旅行社名称、地址、电话、许可证号等信息，不要盲目追求低价游线路。认真签订旅游合同，详细阅读合同条款，仔细了解旅游行程安排，付款的同时要求旅行社出具正规票据，保护自身合法权益。

消费者要增强食品安全意识，外出就餐时要选择卫生状况较好、证照齐全的饭店，选择食用煮熟煮透的食物，不食或慎食凉拌菜，家庭烹饪时养成良好卫生操作习惯，食品存放和加工时要生熟分开，防止交叉污染。未食用完的食品应密封，按存贮要求冷藏或冷冻保存；在外购买的熟食或外出就餐时打包的食品，下次食用前应确认是否变质，及时清理已变质的食品。

冬季御寒，“小太阳”、电热毯等各式取暖设备是很多家庭的必需品，提醒广大消费者购买使用此类产品时需检查产品标识，产品的规格、型号和商标应与说明书一致，应有国家强制性认证标志(即CCC标志)、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等；检查外观配置，确认开关灵活可靠，离开时应将该类电器逐一关闭。

洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒，消费者在购买商品或接受服务时，要主动索取发票、收据等消费凭证并妥善保管。遇到消费纠纷时，消费者可先与商家协商解决，若协商不成的，应及时拨打12315进行投诉，依法维护好自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者李岚 通讯员 李二帅 文/图)