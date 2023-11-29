洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于烟花爆竹燃放 栾川发布通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 15:53

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：栾川今年春节可以放烟花，是不是真的？具体政策是啥？

　　栾川县回复：根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)等法律法规和相关规定，现就进一步做好我县2024年春节期间烟花爆竹燃放事宜通告如下：

　　一、燃放时间

　　(一)2月2日(小年)17时至2月3日1时；(二)2月9日(除夕)17时至2月10日(正月初一)1时；(三)2月10日(正月初一)早5时至23时；(四)2月14日(正月初五)早5时至23时；(五)2月24日(正月十五)早5时至23时。上述规定以外的时间禁止燃放烟花爆竹。重污染天气期间，全域禁止燃放。

　　二、禁售禁放区域

　　(一)主城禁放区：双龙桥以西(包含双龙桥)，伊尹大桥(包含伊尹大桥)以东，竹园大桥(包含竹园大桥)以南，南部山区以北；(二)重要军事设施和加油站、加气站、充电站等存放易燃易爆危险物品的场所及周边200米范围内；(三)文物保护单位和输变电设施及其周围50米范围内；(四)医院、图书馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院等公共场所；(五)车站、商场、集贸市场等人流密集场所；(六)山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；(七)党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；(八)易燃可燃保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物周边100米以内；(九)县人民政府确定并公布的其他场所和区域。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
    被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
        这种情况可能是感染了猫抓病，建议及时到医院就诊。
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
  • ·健康快讯：市妇幼保健院开展免费儿童体脂测评及人体成分分析活动
  • ·高强度行走后，脚底疼如何缓解？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 关于2024年春节放假安排的通知
  • 省长王凯参加洛阳代表团审议
  • 晴天即将“退场” 大范围雨雪天气“接...
  • 大雪！暴雪！刚刚洛阳市气象局发布重...
  • 2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会首次...
  • 洛阳发布首批两家市级创新联合体拟组...
  • “洛城有爱 福送万家”义写春联活动启动
  • 春节假期，洛阳这些热门博物馆正常开放
  • 西工区老旧小区改造今年上半年将实现...
  • 压紧压实责任 落实管控措施 坚决防范...
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    灯展倒记时

    祈福龙年

    流光溢彩"打铁花"

    日升日落
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605