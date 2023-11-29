关于烟花爆竹燃放 栾川发布通告

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：栾川今年春节可以放烟花，是不是真的？具体政策是啥？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：栾川今年春节可以放烟花，是不是真的？具体政策是啥？

栾川县回复：根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)等法律法规和相关规定，现就进一步做好我县2024年春节期间烟花爆竹燃放事宜通告如下：

一、燃放时间

(一)2月2日(小年)17时至2月3日1时；(二)2月9日(除夕)17时至2月10日(正月初一)1时；(三)2月10日(正月初一)早5时至23时；(四)2月14日(正月初五)早5时至23时；(五)2月24日(正月十五)早5时至23时。上述规定以外的时间禁止燃放烟花爆竹。重污染天气期间，全域禁止燃放。

二、禁售禁放区域

(一)主城禁放区：双龙桥以西(包含双龙桥)，伊尹大桥(包含伊尹大桥)以东，竹园大桥(包含竹园大桥)以南，南部山区以北；(二)重要军事设施和加油站、加气站、充电站等存放易燃易爆危险物品的场所及周边200米范围内；(三)文物保护单位和输变电设施及其周围50米范围内；(四)医院、图书馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院等公共场所；(五)车站、商场、集贸市场等人流密集场所；(六)山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；(七)党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；(八)易燃可燃保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物周边100米以内；(九)县人民政府确定并公布的其他场所和区域。

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