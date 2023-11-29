洛阳发布首批两家市级创新联合体拟组建名单

记者从市科技局获悉，日前，我市发布首批两家市级创新联合体拟组建名单，分别为普莱柯生物工程股份有限公司牵头组建的洛阳市动物疫苗与药品创新联合体、洛阳LYC轴承有限公司牵头组建的洛阳市高端轴承创新联合体。

记者从市科技局获悉，日前，我市发布首批两家市级创新联合体拟组建名单，分别为普莱柯生物工程股份有限公司牵头组建的洛阳市动物疫苗与药品创新联合体、洛阳LYC轴承有限公司牵头组建的洛阳市高端轴承创新联合体。

洛阳市动物疫苗与药品创新联合体

联合洛阳惠中兽药有限公司、河南科技大学等12家单位共同组建。该创新联合体立足国家战略性新兴产业重点领域中的动物疫病防控，充分发挥国家及省级产业技术创新平台优势，聚焦兽用疫苗、兽用化学药品、兽用诊断试剂、生物材料等开展产业共性关键技术和工程化技术研究，破解行业发展相关技术瓶颈，进一步提升河南乃至全国兽用药品技术水平。

洛阳市高端轴承创新联合体

联合河南科技大学、清研(洛阳)先进制造产业研究院等10家单位共同组建。该创新联合体面向世界科技前沿及国家重大需求，通过整合轴承上下游产业链的优势创新资源，采用灵活高效的运营管理机制和人才政策，突破制约轴承及其配套产业发展的关键共性技术瓶颈，努力打造我国轴承科技体制机制创新的“试验田”和引领全球轴承技术创新变革的“灯塔”。

创新联合体是以解决制约产业发展的关键核心技术问题为目标，由创新能力突出、资源整合能力强的行业领军企业牵头，联合产业链上下游企业、高等学校科研院所、新型研发机构、实验室等组建的创新合作组织和利益共同体。市级创新联合体培育建设采取备案制，常年受理。有意申请的单位可在“洛阳市科学技术局”微信公众号输入“创新联合体”，获得政策详解和申报流程。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园)