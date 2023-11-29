第六场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动举行

每月2000元生活补贴、人才驿站免费入住……日前，第六场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动在市民营企业金融服务工作站举行。本场活动聚焦企业人才紧缺难题，宣传推介洛阳人才政策“大礼包”，推动人才政策落地见效。

每月2000元生活补贴、人才驿站免费入住……日前，第六场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动在市民营企业金融服务工作站举行。本场活动聚焦企业人才紧缺难题，宣传推介洛阳人才政策“大礼包”，推动人才政策落地见效。 每月2000元生活补贴、人才驿站免费入住……日前，第六场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动在市民营企业金融服务工作站举行。本场活动聚焦企业人才紧缺难题，宣传推介洛阳人才政策“大礼包”，推动人才政策落地见效。 在活动现场，市人力资源和公共就业服务中心、英格玛(洛阳)人力资源服务有限公司相关负责人围绕人才创业补贴、就业见习补贴、青年人才生活补贴等进行详细讲解，帮助企业引才留才。 我市面向广大青年人才推出的“青年人才生活补贴”政策，具有补贴力度大、受益范围广等特点，博士研究生、硕士研究生、本科生、专业技术人才和技能人才均可享受。此外，青年驿站可为来洛求职人才提供免费住宿；“人才住房补贴”政策可为人才提供购房补贴、租房补贴和入住青年人才公寓等多种补贴方式，解除人才后顾之忧。 “帮助企业了解人才政策、用好人才政策，能更好推动企业与人才双向奔赴，赋能企业高质量发展。”市民营经济发展促进中心相关负责人表示，下一步将持续聚焦企业“急难愁盼”问题，深化开展“万人助万企”活动，为民营经济发展保驾护航。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 陈相龙)